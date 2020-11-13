Mỹ nhân Hoa ngữ so kè nhan sắc khi diện váy cưới: Dương Tử xinh như công chúa nhưng vẫn kém cạnh ‘mỹ nhân Tân Cương’

Mới đây, nữ diễn viên
Dương Tử đã phát hành bộ ảnh diện váy cưới lộng lẫy trên mạng xã hội Weibo. Ngay sau đó, cư dân mạng đã đào lại những khoảnh khắc diện váy cưới của dàn mỹ nhân đình đám Cbiz như Địch Lệ Nhiệt Ba, Quan Hiểu Đồng…
Nữ diễn viên sinh năm 1992 khoe vẻ đẹp thơ mộng, trong sáng trong bộ váy trắng tinh khôi nền nã – Ảnh: Internet
Nhan sắc gây thương nhớ của Dương Tử – Ảnh: Internet
Nhan sắc ngọt ngào của Địch Lệ Nhiệt Ba đốn tim cư dân mạng – Ảnh: Internet
Vóc dáng hoàn hảo của ‘mỹ nhân Tân Cương’ đánh bại Dương Tử – Ảnh: Internet
‘Mỹ nhân 4000 năm’ Cúc Tịnh Y sở hữu vẻ đẹp nữ thần khi diện váy cưới – Ảnh: Internet
Nữ diễn viên gây ấn tượng với ngũ quan thanh tú, làn da trắng hồng không tì vết – Ảnh: Internet
Kiểu váy giản dị và trẻ trung giúp Angela Baby khoe đôi chân thon dài nuột nà cực phẩm – Ảnh: Internet
Dù đã là mẹ một con nhưng bà xã Huỳnh Hiểu Minh vẫn xinh đẹp như thiếu nữ - Ảnh: Internet
Trong một bộ trang phục khác, cô nàng tỏa sáng như những vì sao tinh tú trên bầu trời – Ảnh: Internet
Kiểu tóc búi gọn gàng, khoe vai gầy gợi cảm khiến Cổ Lực Na Trát như một cô dâu đích thực – Ảnh: Internet
Khi thả tóc nhẹ nhàng, nữ diễn viên lại toát lên vẻ dịu dàng, đằm thắm – Ảnh: Internet
Quan Hiểu Đồng vừa trẻ trung, đáng yêu…
…vừa sang trọng, thanh lịch khi diện váy cưới – Ảnh: Internet
Có thể thấy, những bộ váy cưới lộng lẫy đã giúp dàn mỹ nhân Hoa ngữ nâng tầm nhan sắc lên vài phần.
https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/my-nhan-hoa-ngu-so-ke-nhan-sac-khi-dien-vay-cuoi-duong-tu-xinh-nhu-cong-chua-nhung-van-kem-canh-my-nhan-tan-cuong-386790.html