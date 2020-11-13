Mỹ nhân Hoa ngữ so kè nhan sắc khi diện váy cưới: Dương Tử xinh như công chúa nhưng vẫn kém cạnh ‘mỹ nhân Tân Cương’

Mới đây, nữ diễn viên Dương Tử đã phát hành bộ ảnh diện váy cưới lộng lẫy trên mạng xã hội Weibo. Ngay sau đó, cư dân mạng đã đào lại những khoảnh khắc diện váy cưới của dàn mỹ nhân đình đám Cbiz như Địch Lệ Nhiệt Ba, Quan Hiểu Đồng…

Nữ diễn viên sinh năm 1992 khoe vẻ đẹp thơ mộng, trong sáng trong bộ váy trắng tinh khôi nền nã – Ảnh: Internet