Mỹ nhân Hoa ngữ so kè nhan sắc khi diện váy cưới: Dương Tử xinh như công chúa nhưng vẫn kém cạnh ‘mỹ nhân Tân Cương’

Sao quốc tế 13/11/2020 18:06

Là những mỹ nhân hàng đầu Cbiz, Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba, Quan Hiểu Đồng... khiến người hâm mộ “lịm tim” khi diện trang phục váy cưới.

Mới đây, nữ diễn viên Dương Tử đã phát hành bộ ảnh diện váy cưới lộng lẫy trên mạng xã hội Weibo. Ngay sau đó, cư dân mạng đã đào lại những khoảnh khắc diện váy cưới của dàn mỹ nhân đình đám Cbiz như Địch Lệ Nhiệt Ba, Quan Hiểu Đồng

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Nữ diễn viên sinh năm 1992 khoe vẻ đẹp thơ mộng, trong sáng trong bộ váy trắng tinh khôi nền nã – Ảnh: Internet

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Dương Tử nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng – Ảnh: Internet

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Mỹ nhân ‘Cá mực hầm mật’ được ví như nàng công chúa bước ra từ khu vườn cổ tích – Ảnh: Internet

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Nhan sắc gây thương nhớ của Dương Tử – Ảnh: Internet

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Nhan sắc ngọt ngào của Địch Lệ Nhiệt Ba đốn tim cư dân mạng – Ảnh: Internet

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Vóc dáng hoàn hảo của ‘mỹ nhân Tân Cương’ đánh bại Dương Tử – Ảnh: Internet

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‘Mỹ nhân 4000 năm’ Cúc Tịnh Y sở hữu vẻ đẹp nữ thần khi diện váy cưới – Ảnh: Internet

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Nữ diễn viên gây ấn tượng với ngũ quan thanh tú, làn da trắng hồng không tì vết – Ảnh: Internet

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Kiểu váy giản dị và trẻ trung giúp Angela Baby khoe đôi chân thon dài nuột nà cực phẩm – Ảnh: Internet

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Dù đã là mẹ một con nhưng bà xã Huỳnh Hiểu Minh vẫn xinh đẹp như thiếu nữ - Ảnh: Internet

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Trong một bộ trang phục khác, cô nàng tỏa sáng như những vì sao tinh tú trên bầu trời – Ảnh: Internet

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Kiểu tóc búi gọn gàng, khoe vai gầy gợi cảm khiến Cổ Lực Na Trát như một cô dâu đích thực – Ảnh: Internet

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Khi thả tóc nhẹ nhàng, nữ diễn viên lại toát lên vẻ dịu dàng, đằm thắm – Ảnh: Internet

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Quan Hiểu Đồng vừa trẻ trung, đáng yêu…

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…vừa sang trọng, thanh lịch khi diện váy cưới – Ảnh: Internet

Có thể thấy, những bộ váy cưới lộng lẫy đã giúp dàn mỹ nhân Hoa ngữ nâng tầm nhan sắc lên vài phần.

BXH sao Cbiz đầu tháng 11: Vương Nhất Bác vượt mặt Tiêu Chiến, Dương Mịch thất thế trước mỹ nhân ‘Cá mực hầm mật’

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Trong bảng xếp hạng sao Hoa ngữ sở hữu chỉ số ảnh hưởng lớn nhất tuần đầu tháng 11, Vương Nhất Bác đã xuất sắc giành ngôi vương.

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Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Cổ Lực Na Trát Quan Hiểu Đồng

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