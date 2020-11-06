Tạ Đình Phong chia tay Vương Phi sau 7 năm tái hợp, sắp nối lại tình xưa với Trương Bá Chi?

Sao quốc tế 06/11/2020 16:50

Cư dân mạng xứ Trung đang xôn xao trước tin đồn Tạ Đình Phong và Vương Phi chính thức chia tay sau 7 năm mặn nồng.

Mới đây, truyền thông xứ Đài bất ngờ tiết lộ nam tài tử Tạ Đình Phong đã quyết định chia tay Vương Phi sau 7 năm tái hợp. Thông tin này ngay lập tức gây sốt mạng xã hội, khiến dư luận xôn xao bàn tán.

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Mạng xã hội rộ tin đồn Phong - Phi chia tay - Ảnh: Internet

Bởi lẽ, sau bao sóng gió, người hâm mộ vẫn mong cả hai có được một cái kết hạnh phúc viên mãn. Thế nhưng đến cuối cùng, chuyện tình tốn nhiều giấy mực của báo giới này vẫn không tránh khỏi cái kết buồn.

Được biết, đây là lần thứ 2 cặp đôi Vương Phi vướng tin đồn chia tay sau khi phóng viên đình đám Hong Kong tiết lộ con trai thứ 3 của Trương Bá Chi chính là con của Tạ Đình Phong. Thậm chí, phóng viên này còn cho biết TVB đang chuẩn bị một chương trình đặc biệt công khai chuyện Tạ Đình Phong tái hợp Trương Bá Chi.

Bên cạnh thông tin cặp đôi đã đường ai nấy đi, cư dân mạng còn tìm ra bằng chứng cho thấy thiên hậu Cpop đã có tình mới. Theo đó, khoảng thời gian gần đây, Vương Phi liên tục xuất hiện cùng một chàng trai trẻ. Trong khi đó, Tạ Đình Phong lại thường xuyên vắng bóng, thậm chí tiệc sinh nhật bạn gái cũng không có mặt.

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Vương Phi xuất hiện bên 1 chàng trai lạ mặt - Ảnh: Internet

Hiện tại, phía Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong và Vương Phi đều chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào. Suốt 7 năm thị phi vừa qua, cặp đôi Phong - Phi cũng chưa một lần chính thức công khai chuyện hẹn hò. Hầu hết những thông tin đời tư hiếm hoi của cả hai đều bắt nguồn từ những tin đồn ít ỏi trong giới giải trí.

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Từ khóa:   Tạ Đình Phong và Vương Phi Vương Phi Trương Bá Chi

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