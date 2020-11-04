Rộ tin đồn Song Hye Kyo từng dự định sinh con cho Song Joong Ki nhưng thất bại vì nguyên nhân này

Dù đã đường ai nấy đi nhưng những thông tin liên quan đến cặp đôi Song Hye Kyo và Song Joong Ki vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng.

Đã hơn 1 năm kể từ ngày chuyện tình cổ tích của Song Hye Kyo và Song Joong Ki kết thúc trong ngỡ ngàng. Tiếc nuối là điều không thể tránh khỏi, chính vì vậy mà người hâm mộ cặp đôi vẫn không ngừng thắc mắc về lý do thực sự khiến cả hai đường ai nấy đi.

Sự đổ vỡ của Song Hye Kyo và Song Joong Ki khiến người hâm mộ vô cùng tiếc nuối - Ảnh: Internet

Theo đó, một người được cho là bạn của nữ diễn viên “Hậu duệ mặt trời” tiết lộ Song Hye Kyo vốn đã lên kế hoạch sinh con cho Song Joong Ki.

Cụ thể, mỹ nhân họ Song vốn đã lên kế hoạch làm mẹ sau khi bộ phim Encounter (hợp tác cùng Park Bo Gum) đóng máy. Người này cho biết tin tức này thực ra đã râm ran trong ngành giải trí từ lâu. Thậm chí, để thực hiện kế hoạch này, Song Hye Kyo đã sắp xếp lại các dự án, hoàn thiện nốt những hợp đồng còn dang dở và sẽ tạm dừng hoạt động nghệ thuật sau khi quay xong phim Encounter.

Song Hye Kyo dự định sinh con sau khi Encounter kết thúc - Ảnh: Internet

Thế nhưng, dự định của nữ diễn viên đã không thể thành hiện thực. Thay vì tạm dừng hoạt động để thực hiện thiên chức làm mẹ thì cô lại tất bật tìm kiếm những dự án mới. Điều này đã khiến nhiều người trong ngành cảm thấy bất ngờ và lờ mờ phỏng đoán cuộc hôn nhân của cô đang gặp trục trặc.

Cuối cùng, cặp đôi vàng của làng giải trí Hàn Quốc đã ly hôn chỉ sau 18 tháng chung sống. Đã có nhiều tin đồn cho rằng vợ chồng Song Song trở nên xa cách là vì khác biệt quan điểm trong việc có con. Trong khi Song Joong Ki đã sẵn sàng làm bố thì Song Hye Kyo vẫn mải mê sự nghiệp.

Không ít cư dân mạng cho rằng nếu ngày ấy nữ diễn viên mang thai, cuộc hôn nhân giữa cô và Song Joong Ki có lẽ đã khác.

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