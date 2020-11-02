BXH nghệ sĩ có sức ảnh hưởng nhất tháng 10: Tiêu Chiến đứng đầu, Triệu Lệ Dĩnh vượt mặt Dương Mịch

Trong bảng xếp hạng nghệ sĩ có sức ảnh hưởng nhất tháng 10, nam diễn viên Tiêu Chiến đã vượt mặt Vương Nhất Bác và Triệu Lệ Dĩnh giành ngôi vị đầu bảng.

Mới đây, truyền hình vệ tinh Hồ Nam Mango TV và Naza đã công bố danh sách 10 nghệ sĩ ở hạng mục ngôi sao, phim truyền hình và điện ảnh. Theo đó, những hạng mục được tiết lộ trong tháng này gồm nghệ sĩ có sức ảnh hưởng trên mạng, ngôi sao đang lên, giá trị thương mại phim truyền hình và giá trị thương mại phim điện ảnh.

Được biết, bảng xếp hạng này dựa trên phiếu bầu của cư dân mạng cũng như người hâm mộ dành cho thần tượng của mình.

Trong bảng xếp hạng những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng nhất tháng 10, nam diễn viên “Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn” Tiêu Chiến đã vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để giành vị trí số 1. Cặp đôi “Hữu phỉ” Vương Nhất Bác và Triệu Lệ Dĩnh lần lượt xếp hạng 2 và 3. Trong khi đó, Dương Mịch ngậm ngùi đứng ở vị trí thứ 4.

Tiêu Chiến đang rất được mong đợi với hàng loạt dự án phim ảnh - Ảnh: Internet

Top 10 nghệ sĩ có sức ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội

Tiêu Chiến Vương Nhất Bác Triệu Lệ Dĩnh Dương Mịch Chu Nhất Long La Vân Hi Dương Tử Triệu Lộ Tư Thành Nghị Dịch Dương Thiên Tỉ

Trong bảng xếp hạng những nghệ sĩ có giá trị thương mại phim truyền hình, nam diễn viên Hoàng Hiên giành ngôi đầu bảng. Trong khi đó, Chu Nhất Long đứng ở vị trí thứ 2.

Những diễn viên hàng đầu về giá trị thương mại phim truyền hình - Ảnh: Internet

Top 10 nghệ sĩ hàng đầu về giá trị thương mại phim truyền hình

Hoàng Hiên Chu Nhất Long Đàm Tùng Vận Triệu Lộ Tư La Vân Hi Lưu Thi Thi Cao Vỹ Quang Bạch Lộc Thành Nghị Trần Hách

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