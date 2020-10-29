Cận kề ngày lên sóng, ‘Hữu phỉ’ có thể trở thành ‘bom xịt’ vì những lý do này

Sao quốc tế 29/10/2020 18:03

Dù được kỳ vọng cao nhờ sự tham gia của Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác, dự án truyền hình cổ trang “Hữu phỉ” vẫn bị nghi trở thành “bom xịt”.

Hữu phỉ” là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Triệu Lệ Dĩnh sau gần hai năm vắng bóng. Đây cũng là dự án đầu tiên nữ diễn viên hợp tác cùng mỹ nam lưu lượng Vương Nhất Bác.

Vừa qua, trailer của “Hữu phỉ” đã được ra mắt và nhanh chóng vượt mốc 3,5 triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn. Điều này chứng minh sức hút không hề nhỏ của dự án cổ trang này.

Tuy nhiên, bên cạnh sự mong đợi của một bộ phận người hâm mộ, không ít ý kiến cho rằng “Hữu phỉ” có thể trở thành bom xịt vì những nguyên nhân sau:

Kịch bản khác xa nguyên tác

Đây là vấn đề từng gây tranh cãi suốt một thời gian dài, thậm chí Triệu Lệ Dĩnh là người đầu tiên “tố cáo” ekip bộ phim cố tình cải biên nội dung khác xa nguyên tác. Trước sự phẫn nộ của dư luận và người hâm mộ nàng “Sở Kiều”, nhà sản xuất buộc phải nhường bước và thỏa hiệp với nữ diễn viên. Thế nhưng, khán giả vẫn vô cùng lo lắng cho chất lượng của bộ phim.

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'Hữu phỉ' vướng lùm xùm về kịch bản - Ảnh: Internet

Nam nữ chính cách biệt tuổi tác quá lớn

Ngoài đời, nữ chính Triệu Lệ Dĩnh lớn hơn Vương Nhất Bác 10 tuổi. Sự chênh lệch tuổi tác này khiến nhiều người nghi ngờ về mức độ phản ứng hóa học của cả hai trong phim. Dù Triệu Lệ Dĩnh vốn sở hữu khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, trẻ hơn tuổi nhưng cô nàng đã làm mẹ, không còn tràn đầy vẻ thiếu nữ như trước.

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Fan lo ngại về sự tương tác của nam nữ chính - Ảnh: Internet

Kỹ xảo 3 xu

Ngay khi trailer vừa được tung ra, cư dân mạng đã liên tục chê bai kỹ xảo 3 xu của “Hữu phỉ”. Theo đó, bộ lọc của phim bị cho quá tệ, phông nền “giả trân” khiến chất lượng của bộ phim giảm đi đáng kể.

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Phông nền 'giả trân' trong 1 phân cảnh - Ảnh: Internet

Hiện tại, người hâm mộ chỉ có thể kỳ vọng vào nhan sắc và kỹ năng diễn xuất của dàn diễn viên trong phim.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Vương Nhất Bác phim cổ trang

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