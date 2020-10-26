Chỉ 1 tấm ảnh hậu trường, ‘Song Hye Kyo Trung Quốc’ khiến dân tình ngộp thở vì vòng 1 như chực trào ra ngoài

Nữ diễn viên Trương Vũ Kỳ khiến mạng xã hội xứ Trung xôn xao trước hình ảnh hậu trường gợi cảm “chết người” của mình.

Được mệnh danh là “Song Hye Kyo Trung Quốc”, nữ diễn viên Trương Vũ Kỳ không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp và vóc dáng cũng thuộc hàng cực phẩm Cbiz.

Mới đây, cả Weibo đã được dịp “ngộp thở” với khoảnh khắc hậu trường của Trương Vũ Kỳ. Qua hình ảnh được chia sẻ, mỹ nhân 33 tuổi diện đầm đen ôm sát, khoe khéo đôi gò bồng đảo quyến rũ và xương quai xanh gợi cảm. Có thể nói, mọi sự chú ý của netizen đều đổ dồn vào vòng một căng đầy của nữ diễn viên.

Weibo xứ Trung ‘sốt xình xịch’ với những tấm hình chụp hậu trường của mỹ nhân Trương Vũ Kỳ - Ảnh: Internet

Dù đã là mẹ 2 con nhưng “Song Hye Kyo Trung Quốc” vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp và body bốc lửa.

Ngay lập tức, hình ảnh này của nữ diễn viên đã trở thành chủ đề được cư dân mạng xứ Trung bàn tán xôn xao. Các blogger giải trí đều dành những lời khen có cánh cho nữ diễn viên: “Vóc dáng của Trương Vũ Kỳ thật tuyệt mỹ”, “Nhan sắc đỉnh cao”...

Về phía người hâm mộ, họ không ngừng tán dương sắc vóc của “Song Hye Kyo Trung Quốc”: “Cô ấy mang vẻ đẹp mặn mà và vô cùng sexy”, “Trải qua quá nhiều gian truân trong sự nghiệp lẫn tình duyên, Trương Vũ Kỳ vẫn đẹp bất chấp”, “Công nhận cô ấy quá đẹp”...

Body khó tin ở tuổi 33 của Trương Vũ Kỳ khiến đàn em cũng phải nể phục – Ảnh: Internet

Trước đó, khi tham gia chương trình “Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng”, phần trình diễn của Trương Vũ Kỳ trên sân khấu đã khiến khán giả phải trầm trồ, xuýt xoa vì vóc dáng quá đỗi xuất sắc. Thậm chí, nữ diễn viên còn được so sánh với Jennie của nhóm BLACKPINK.

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