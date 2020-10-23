Ngày càng lên đời nhan sắc, ‘học trò Lisa’ Ngu Thư Hân lộ ảnh hậu trường chưa chỉnh sửa, có xinh đẹp như lời đồn?

Sao quốc tế 23/10/2020 15:44

Loạt khoảnh khắc không chỉnh sửa của nữ diễn viên Ngu Thư Hân trên phim trường “Khúc biến tấu ánh trăng” đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Mới đây, dự án phim truyền hình “Khúc biến tấu ánh trăng” với sự tham gia của Đinh Vũ HềNgu Thư Hân đã chính thức bấm máy. Ngay sau đó, những hình ảnh hậu trường của đoàn phim liên tục được lan truyền trên mạng xã hội.

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Tạo hình của Ngu Thư Hân và Đinh Vũ Hề trong 'Khúc biến tấu ánh trăng' - Ảnh: Internet

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Khoảnh khắc cực đáng yêu của Ngu Thư Hân trên phim trường - Ảnh: Internet

Qua hình ảnh chia sẻ, “học trò Lisa” Ngu Thư Hân liên tục bám theo Đinh Vũ Hề và cố chọc cười anh chàng trong một cảnh quay. Bên cạnh đó, khoảnh khắc nữ diễn viên tươi cười rạng rỡ khi được mỹ nam nắm tay cũng khiến nhiều người thích thú.

Chỉ một vài khoảnh khắc bị rò rỉ nhưng netizen xứ Trung cho rằng phản ứng hóa học của nam nữ diễn viên chính khá tốt, một người trầm tĩnh và một người nhí nhố trông vô cùng đáng yêu. Có thể nói, đây là tác phẩm truyền hình được kỳ vọng trong tương lai. Được biết, “Khúc biến tấu ánh trăng” do iQIYI, Hoa Sách và Khắc Đốn hợp tác sản xuất, dự kiến lên sóng vào năm sau.

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Phản ứng hóa học của Đinh Vũ Hề và Ngu Thư Hân khiến nhiều khán giả mong đợi – Ảnh: Internet

Đặc biệt, nhan sắc của Ngu Thư Hân cũng trở thành chủ đề được người hâm mộ quan tâm. Khoảng thời gian gần đây cô nàng liên tục nhận được nhiều lời khen về sắc vóc. Chính vì vậy, khoảnh khắc chưa chỉnh sửa của “học trò Lisa” trên phim trường khiến nhiều người thích thú. Dù không lung linh như ảnh chụp tạp chí hay sự kiện nhưng nữ diễn viên vẫn chiếm được thiện cảm của công chúng nhờ vẻ ngoài hoạt bát, đáng yêu và làn da trắng hồng không tì vết.

Một số bình luận của netizen: “Hóng phim, nhìn tạo hình ưng ghê, đẹp đôi đấy chứ!”, “Hóng vì 2 bạn đẹp đôi dã man”, “Có Ngu Thư Hân trong đoàn chắc không bao giờ buồn, nhất là buồn ngủ”, “Ngu Thư Hân dễ thương quá”…

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Từ khóa:   Thánh lố Ngu Thư Hân học trò Lisa Đinh Vũ Hề

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