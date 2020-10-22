BXH sao Cbiz tuần 3 tháng 10: Vương Nhất Bác giành ngôi vương, Triệu Lệ Dĩnh vượt mặt Tống Thiến

Liên tục trở thành gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng, nam diễn viên Vương Nhất Bác đã giành được vị trí quán quân trong BXH sao có sức ảnh hưởng lớn nhất tuần 3 tháng 10.

Mới đây, Powerstar đã công bố danh sách những ngôi sao châu Á sở hữu chỉ số ảnh hưởng lớn nhất từ ngày 12/10 đến ngày 18/10. Được biết, kết quả này dựa trên thống kê tương tác, bình chọn từ các phiếu bầu của cư dân mạng cũng như người hâm mộ về độ nổi tiếng và sức ảnh hưởng của những diễn viên trên mạng xã hội Weibo ở Trung Quốc trong một tuần.

Trong bảng xếp hạng tuần này ở hạng mục diễn viên nam, Vương Nhất Bác đã đẩy Tiêu Chiến xuống hạng ba để leo lên đứng vị trí quán quân. Trước đó, ngôi sao “Trần Tình Lệnh” vừa giành được giải thưởng “Nam diễn viên được yêu thích nhất” tại Kim Ưng 2020. Vị trí thứ 2 thuộc về Chu Nhất Long.

Vương Nhất Bác ngày càng nổi tiếng và được nhiều khán giả yêu mến - Ảnh: Internet

BXH diễn viên nam có sức ảnh hưởng nhất tuần 3 tháng 10:

Vương Nhất Bác Chu Nhất Long Tiêu Chiến La Vân Hi Đặng Luân Thành Nghị Trương Nhược Quân Nhậm Gia Luân Lý Hiện Tống Uy Long

BXH diễn viên nam - Ảnh: Internet

Về bảng diễn viên nữ, Triệu Lệ Dĩnh nhanh chóng vươn lên hạng nhất dù liên tục vướng scandal liên quan đến Dương Mịch. Ngoài ra, Tống Thiến - nữ thần Kim Ưng của năm nay cũng xuất hiện ở vị trí thứ 2 dù không có mặt trong top 10 vào tuần trước. Vị trí thứ 3 thuộc về mỹ nhân "Cá mực hầm mật" Dương Tử.

BXH diễn viên nữ - Ảnh: Internet

BXH diễn viên nữ có sức ảnh hưởng nhất tuần 3 tháng 10:

Triệu Lệ Dĩnh Tống Thiến Dương Tử Dương Mịch Địch Lệ Nhiệt Ba Đàm Tùng Vận Triệu Lộ Tư Cúc Tịnh Y Lưu Diệc Phi Lưu Thi Thi

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