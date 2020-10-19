‘Bóc trần’ nhan sắc không photoshop của dàn sao Kim Ưng: Tống Thiến gây thất vọng, Vương Nhất Bác đẹp vô thực

Sao quốc tế 19/10/2020 17:40

Loạt diễn viên nổi tiếng Cbiz như Triệu Lệ Dĩnh, Tống Thiến, Vương Nhất Bác… khiến khán giả ngỡ ngàng khi lộ nhan sắc thật qua ảnh không chỉnh sửa.

Mới đây, lễ trao giải “Kim Ưng 2020” đã diễn ra với quy mô vô cùng hoành tráng và nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông cũng như đông đảo khán giả. Sự kiện quy tụ dàn sao nổi tiếng như Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Đào, Tống Thiến, Vương Nhất Bác, Ngu Thư Hân, Lý Dịch Phong...

Ngay lập tức, hàng loạt khoảnh khắc đẹp lung linh của những nghệ sĩ tham gia “Kim Ưng 2020” đã phủ kín Weibo. Thế nhưng, hình ảnh thực tế của họ trên thảm đỏ lễ trao giải có thực sự lung linh như studio đăng tải?

Cụ thể, khi cùng tham gia phỏng vấn trước thềm sự kiện, nhan sắc của một số mỹ nam mỹ nữ đã khiến nhiều người thất vọng, đặc biệt là “Nữ thần Kim Ưng 2020” Tống Thiến. Qua hình ảnh không chỉnh sửa, cô nàng bị netizen chê khá “dừ” và kém sắc.

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Tống Thiến khiến người hâm mộ thất vọng với hình ảnh quá ‘dừ’, kém rạng rỡ, trẻ trung – Ảnh: Internet

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Dù chất lượng chụp khá thấp nhưng Vương Nhất Bác chẳng những không bị ‘dìm hàng’ mà còn vô cùng soái khí, đặc biệt là làn da vô cùng mịn màng – Ảnh: Internet

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‘Học trò Lisa’ Ngu Thư Hân nhận được nhiều lời khen với hình ảnh dịu dàng, ngọt ngào – Ảnh: Internet

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Nam thần Lý Dịch Phong lộ dấu hiệu mệt mỏi, quầng mắt thâm quầng trên thảm đỏ sự kiện - Ảnh: Internet

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Dù đã hơn 40 tuổi nhưng Lưu Đào vẫn vô cùng xinh đẹp, rạng rỡ. Thậm chí, nữ diễn viên còn lấn át nhiều đàn em - Ảnh: Internet

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Qua ảnh chưa chỉnh sửa, Châu Bút Sướng cũng lộ nhan sắc lão hóa kém rạng rỡ - Ảnh: Internet

Hiện tại, nhan sắc của dàn sao tham gia lễ trao giải “Kim Ưng 2020” vẫn khiến netizen bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Lưu Đào Tống Thiến Ngu Thư Hân

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