‘Bóc trần’ nhan sắc không photoshop của dàn sao Kim Ưng: Tống Thiến gây thất vọng, Vương Nhất Bác đẹp vô thực

Mới đây, lễ trao giải “Kim Ưng 2020” đã diễn ra với quy mô vô cùng hoành tráng và nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông cũng như đông đảo khán giả. Sự kiện quy tụ dàn sao nổi tiếng như Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Đào, Tống Thiến, Vương Nhất Bác, Ngu Thư Hân, Lý Dịch Phong...

Ngay lập tức, hàng loạt khoảnh khắc đẹp lung linh của những nghệ sĩ tham gia “Kim Ưng 2020” đã phủ kín Weibo. Thế nhưng, hình ảnh thực tế của họ trên thảm đỏ lễ trao giải có thực sự lung linh như studio đăng tải?