Bị chê một màu, Trịnh Sảng quyết cắt phăng mái tóc dài, lột xác hoàn toàn khiến netizen ngỡ ngàng

Sao quốc tế 15/10/2020 17:32

Hình ảnh mới nhất của nữ diễn viên Trịnh Sảng trên trang bìa tạp chí đang khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao.

Vốn là mỹ nhân có phong độ nhan sắc thất thường nhất Cbiz, mới đây, Trịnh Sảng tiếp tục khiến mạng xã hội dậy sóng với hình tượng đầy khác lạ. Cụ thể, nữ diễn viên đã có màn lột xác ngoạn mục trên trang bìa tạp chí ICON-F. Theo đó, cô nàng xuất hiện với mái tóc cắt ngắn, nhuộm ombre khói tím đầy phá cách, sành điệu.

Hình tượng này của người đẹp “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” khiến dân tình ngỡ ngàng. Rất nhiều netizen xứ Trung cho biết họ không thể nhận ra đây là ai cho đến khi các blogger tiết lộ nhân vật chính trong tấm hình là Trịnh Sảng. Có thể thấy, từ một cô nàng bánh bèo với mái tóc dài thướt tha, Trịnh Sảng đã hoàn toàn lột xác với phong cách cá tính, nổi loạn.

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Hình ảnh tóc ngắn nhuộm khói tím của Trịnh Sảng khiến không ít người bất ngờ - Ảnh: Internet

Trên mạng xã hội, netizen không ngừng bàn tán: “Blogger nói không sai đâu, tôi cũng phải nhìn một lúc mới nhận ra đây là Trịnh Sảng”, “Thật sự không nhận ra luôn đấy”, “Mong chờ bộ ảnh đầy đủ, tôi nghĩ cô ấy cũng muốn thay đổi phong cách”, “Tôi thấy Trịnh Sảng khá hợp với phong cách này đấy chứ”, “Lạ một chút thôi, chứ tôi không thấy đẹp”, “Tôi thích Trịnh Sảng lúc ngọt ngào và dễ thương hơn”...

Trước đó, Trịnh Sảng từng gây sốt với bộ ảnh chụp cho tạp chí Phong Cách. Trong bộ ảnh này, cô nàng gây ấn tượng với hình ảnh nàng thơ ngọt ngào, lãng mạn.

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Nhan sắc xinh đẹp của nữ diễn viên - Ảnh: Internet

Khoảng thời gian gần đây, nữ diễn viên cũng nhận nhiều lời khen về vẻ ngoài hơn trước. Dù từng vướng nghi vấn biến chứng vì phẫu thuật thẩm mỹ nhưng có vẻ như nhan sắc của cô nàng đã thăng hạng.

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