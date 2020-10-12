Nam diễn viên Tiêu Chiến giành ngôi vị đầu bảng trong top 20 những ngôi sao quyền lực được yêu thích nhất tháng 9/2020.

Mới đây, Powerstar đã công bố kết quả bảng xếp hạng những nghệ sĩ được yêu thích nhất tại Trung Quốc trong tháng 9. Được biết, kết quả dựa vào tổng số phiếu bầu từ người hâm mộ trên mạng xã hội dành cho nghệ sĩ mình yêu mến nhất ở nhiều quốc gia trong khu vực châu Á.

Bảng xếp hạng của 20 nghệ sĩ quyền lực ở Trung Quốc được yêu thích nhất tháng 9 – Ảnh: Internet

Theo đó, top 20 ngôi sao được yêu thích nhất trong tháng này có nhiều sự thay đổi. Với dự án truyền hình “Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn” sắp lên sóng, nam diễn viên Tiêu Chiến đã vươn lên giành hạng nhất, đẩy mỹ nam Vương Tuấn Khải xuống hạng 2.

Tiêu Chiến vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng - Ảnh: Internet

Trong khi đó, hai thành viên EXO là Chanyeol và Baekhyun đều vượt Chu Nhất Long để giành vị trí 3 và 4. Nam diễn viên “Băng Vũ Hỏa” – Vương Nhất Bác ngậm ngùi dừng chân ở hạng 6. Ngoài ra, “mỹ nhân Tân Cương” Địch Lệ Nhiệt Ba và Lưu Vũ Hân là 2 sao nữ có thứ hạng cao nhất trong top 20. Chốt bảng là nam thần tượng người Hàn - Sehun (EXO).

Hai mỹ nam nhà SM - Chanyeol và Baekhyun rất được lòng người hâm mộ xứ Trung - Ảnh: Internet

Bảng xếp hạng những ngôi sao châu Á được yêu thích nhất tại Trung Quốc:

20. Sehun (EXO)

19. Dịch Dương Thiên Tỉ

18. Dương Tử

17. Triệu Lệ Dĩnh

16. Châu Chấn Nam

15. Dụ Ngôn

14. Nhậm Hào

13. Tống Thiến

12. Lý Vấn Hàn

11. Nhậm Gia Luân

10. Đặng Luân

9. Địch Lệ Nhiệt Ba

8. Lý Hiện

7. Lưu Vũ Hân

6. Vương Nhất Bác

5. Chu Nhất Long

4. Baekhyun (EXO)

3. Chanyeol (EXO)

2. Vương Tuấn Khải

1. Tiêu Chiến

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