Mặc ồn ào với Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh tung clip khoe visual đỉnh cao, nhan sắc tựa thần tiên khiến fan lịm tim

Mới đây, Dương Mịch còn bị nghi cố tình “cà khịa” mỹ nhân họ Triệu khi ký hợp đồng với diễn viên nhí Hoàng Dương Điền Điềm – người được cho là “bản sao” của Triệu Lệ Dĩnh.

Khoảng thời gian gần đây, Triệu Lệ Dĩnh liên tục vướng lùm xùm hình ảnh liên quan đến Dương Mịch . Bà xã Phùng Thiệu Phong bị netizen chỉ trích, chê bai vì “copy - paste” phong cách của đồng nghiệp.

Giữa lúc dân tình đang mong ngóng phản ứng của nữ diễn viên “Sở Kiều truyện” thì cô nàng bất ngờ gây bão mạng xã hội với đoạn clip quảng cáo khoe visual đẹp xuất thần.

Nhan sắc trông mòn con mắt của bà mẹ một con - Ảnh: Internet

Trong đoạn clip đăng tải, Triệu Lệ Dĩnh diện váy trắng đơn giản, tóc xoăn nhẹ thả dài đầy mơ màng. Từng ánh mắt, cử chỉ đến cách tạo dáng của người đẹp trước ống kính đều vô cùng hoàn hảo, cuốn hút.

Vẻ đẹp thoát tục, cuốn hút của mỹ nhân họ Triệu - Ảnh: Internet

Có thể thấy, bà xã Phùng Thiệu Phong ngày càng biết cách khoe lợi thế ngoại hình thay vì gượng gạo, kém tự nhiên như trước. Từ sau khi sinh con, Triệu Lệ Dĩnh được nhận xét thăng hạng nhan sắc đáng kể. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng rất chăm chỉ luyện tập để giữ gìn vóc dáng thon gọn.

Nhiều cư dân mạng đã dành lời khen có cánh cho nhan sắc tựa thần tiên tỷ tỷ của Triệu Lệ Dĩnh: “Triệu Lệ Dĩnh ngày càng xinh đẹp”, “Vẻ mặn mà của gái một con”, “Xinh quá đi thôi”, “Triệu Lệ Dĩnh rất hợp với kiểu tóc này”, “Bà xã Phùng Thiệu Phong quá đẹp”, “So với trước, cô ấy lột xác hoàn toàn”...