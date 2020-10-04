Jennie đẹp xuất thần trong album mới: Body siêu nuột, thần thái đỉnh cao soán ngôi thánh visual Jisoo

Sau bao ngày chờ đợi thì cuối cùng full album đầu tay mang tên “The Album” của BLACKPINK đã chính thức được phát hành. Được biết, các cô gái nhà YG đã lập thành tích cực khủng khi có hơn 1 triệu bản pre-order, điều chưa nhóm nữ nào làm được.

Mới đây, những hình ảnh trong album đã được hé lộ khiến dân tình phát sốt vì nhan sắc xinh đẹp của 4 thành viên nhà Hắc Hường.