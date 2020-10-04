Jennie đẹp xuất thần trong album mới: Body siêu nuột, thần thái đỉnh cao soán ngôi thánh visual Jisoo

Sao quốc tế 04/10/2020 11:20

Loạt ảnh mới của “cây hút fan” nhà BLACKPINK – Jennie khiến dân tình đứng ngồi không yên vì quá xuất sắc.

Sau bao ngày chờ đợi thì cuối cùng full album đầu tay mang tên “The Album” của BLACKPINK đã chính thức được phát hành. Được biết, các cô gái nhà YG đã lập thành tích cực khủng khi có hơn 1 triệu bản pre-order, điều chưa nhóm nữ nào làm được.

Mới đây, những hình ảnh trong album đã được hé lộ khiến dân tình phát sốt vì nhan sắc xinh đẹp của 4 thành viên nhà Hắc Hường.

Đặc biệt, “Chanel sống” Jennie gây chú ý hơn cả với nhan sắc sang chảnh, thần thái hết nấc. Trong photobook lần này, giọng ca “Solo” khoe cận gương mặt đẹp không góc chết cùng body nuột nà trứ danh. Biểu cảm gương mặt của Jennie cũng nhận được nhiều lời khen ngợi từ Knet khó tính.

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Gương mặt đẹp hoàn hảo của mỹ nhân sinh năm 1996 - Ảnh: Internet

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Jennie khoe khéo xương quai xanh quyến rũ cùng body siêu nuột - Ảnh: Internet

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Một chút cổ điển, một chút lãng mạn, xen lẫn gợi cảm đều được Jennie thể hiện qua ánh mắt và biểu cảm – Ảnh: Internet

Netizen Hàn hiện đang bấn loạn vì loạt ảnh này của Jennie, thậm chí còn cho rằng cô nàng đang chực chờ soán ngôi visual của chị cả Jisoo. Một số bình luận từ cư dân mạng: “Xinh điên đảo thực sự”, “Album ơi nhanh về bên tôi nào”, “Jennie thực sự rất xinh đẹp”, “Tôi thực sự gục ngã trước vẻ đẹp này”, “Không thể chờ đợi để ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp này hơn nữa”, “Jennie là đỉnh nhất”, “Thần thái không phải dạng vừa”…

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Thần thái đỉnh cao cuốn hút người nhìn của 'công chúa YG' - Ảnh: Internet

Hiện tại, người hâm mộ đang rất nóng lòng mong chờ ngày album về đến tay để được thỏa sức ngắm nhìn nhan sắc của Jennie và 3 mẩu còn lại của BLACKPINK.

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Từ khóa:   Jennie BLACKPINK comeback thành viên BLACKPINK

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