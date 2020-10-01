Song Hye Kyo bị đào lại clip quá khứ, nhan sắc khi còn đi học gây ngỡ ngàng

Sao quốc tế 01/10/2020 10:25

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc trong ngày tốt nghiệp cấp 3 của nữ diễn viên Song Hye Kyo đang là chủ đề gây bão trên mạng xã hội xứ Hàn.

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ xôn xao trước đoạn clip ghi lại ngày tốt nghiệp cấp 3 của nữ diễn viên Song Hye Kyo. Được biết, đoạn video này nằm trong chương trình Section TV Entertainment News, phát sóng vào tháng 2/2000. Khi đó, mỹ nhân “Hậu duệ mặt trời” chỉ mới 19 tuổi.

Qua khoảnh khắc chia sẻ, nữ diễn viên đình đám cùng tận hưởng niềm vui trong ngày tốt nghiệp bên bạn bè và hào hứng chụp ảnh kỷ niệm như bao người khác. Lúc này, Song Hye Kyo đã trở thành diễn viên nổi tiếng và được nhiều người biết đến. Chính vì vậy mà bạn bè trong trường và cả ngoài trường đã kéo đến rất đông để gặp mặt và chụp ảnh cùng cô.

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Song Hye Kyo nổi bật giữa bạn bè đồng trang lứa – Ảnh: Internet

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Nữ diễn viên vô cùng xinh đẹp dù để mặt mộc – Ảnh: Internet

Không chỉ gây ấn tượng với nhan sắc hoàn hảo trong đoạn clip, ảnh kỷ yếu của Song Hye Kyo cũng được tiết lộ và khiến dân mạng ngỡ ngàng. Nguyên nhân là vì nữ diễn viên quá xinh đẹp, rạng rỡ dù bức ảnh được chụp khá thô sơ và chưa có nhiều công nghệ chỉnh ảnh như bây giờ. Dẫu vậy, vẻ đẹp chân phương và mộc mạc của người đẹp 8x vẫn gây thương nhớ.

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Ảnh kỷ yếu của nữ diễn viên - Ảnh: Internet

Chia sẻ về cô học trò nhỏ, thầy giáo chủ nhiệm của Song Hye Kyo dành nhiều lời khen “có cánh” cho nữ diễn viên, khen cô thân thiện, hòa đồng và luôn khiến bầu không khí trở nên vui vẻ.

Cuối đoạn clip, “tình đầu quốc dân” không thể giấu được niềm hạnh phúc: “Giờ đây tôi đã là người trưởng thành rồi. Tôi sẽ gặp gỡ và làm bạn với rất nhiều người, thậm chí có thể có bạn trai nữa”.

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Song Hye Kyo chia sẻ về niềm vui ngày tốt nghiệp - Ảnh: Internet

20 năm trôi qua, hiện tại Song Hye Kyo đã trở thành sao hạng A của làng giải trí xứ củ sâm.

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