Mất suất debut, ‘thành viên hụt IZ*ONE’ gây sốc khi về Nhật ‘thả rông’ chụp ảnh, táo bạo đến mức ai cũng ngượng chín mặt

Hình ảnh đầy táo bạo và nóng bỏng của Shiroma Miru - thí sinh cuộc thi Produce 48 đang khiến cư dân mạng không khỏi ngỡ ngàng.

Năm 2018, nữ thần tượng người Nhật - Shiroma Miru tham gia cuộc thi Produce 48 để giành suất debut trong nhóm nhạc nữ IZ*ONE. Sở hữu gương mặt xinh xắn, đáng yêu cùng thân hình nóng bỏng, Miru nhận được sự ủng hộ lớn của netizen xứ Hàn. Tuy nhiên, cô nàng gây tiếc nuối khi chỉ dừng chân ở vị trí 20. Sau khi kết thúc cuộc thi, Miru trở về hoạt động cùng nhóm nhạc cũ NMB48.

Vẻ ngoài gây thương nhớ của Shiroma Miru – Ảnh: Internet

Bẵng đi một thời gian, “thành viên hụt của IZ*ONE” bất ngờ gây sốc khi lột xác đầy táo bạo, “đốt mắt” khán giả với bộ ảnh khoe thân nóng bỏng trên tạp chí người lớn Playboy Nhật Bản.

Hình ảnh đầy táo bạo của Shiroma Miru trên tạp chí người lớn - Ảnh: Internet

Trái ngược với hình tượng đáng yêu trước đây, Miru trong bộ ảnh này tự tin bán nude, để ngực trần và chỉ dùng tóc để che đi bộ phận nhạy cảm. Chiêm ngưỡng khoảnh khắc này của nữ thần tượng, dân tình được một phen “xịt máu mũi” trước những hình ảnh đầy quyến rũ của cô.

Trước khi tham gia Produce 48, Miru vốn nổi tiếng là nữ idol sở hữu thân hình hoàn hảo – Ảnh: Internet

Thần thái quyến rũ của mỹ nhân sinh năm 1997 không thể đùa được đâu - Ảnh: Internet

Nhiều người cho rằng, Shiroma Miru đang dần xây dựng phong cách trưởng thành, gợi cảm và dần thoát khỏi cái mác ngây thơ, đáng yêu. Mặc dù, hình tượng mới của cô nàng khiến không ít người hâm mộ cảm thấy ngỡ ngàng nhưng họ vẫn ra sức ủng hộ con đường sự nghiệp của cô trong tương lai.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mat-suat-debut-thanh-vien-hut-izone-gay-soc-khi-ve-nhat-tha-rong-chup-anh-tao-bao-den-muc-ai-cung-nguong-chin-mat-381420.html