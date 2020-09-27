Người con gái là ân nhân cứu mạng của Hồ Ca khiến anh day dứt suốt cả đời, quyết làm điều này để trả ơn

Vụ tai nạn giao thông cách đây 14 năm không chỉ làm Hồ Ca bị thương nặng mà còn khiến nam diễn viên cả đời day dứt vì sự ra đi của người bạn thân.

Hồ Ca là nam diễn viên nổi tiếng nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ. Anh được nhiều khán giả biết đến sau thành công của bộ phim truyền hình “Tiên kiếm kỳ hiệp”.

Hồ Ca rất thành công với những vai diễn cổ trang - Ảnh: Internet

Năm 2006, ngay khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp, Hồ Ca bất ngờ gặp tai nạn giao thông thảm khốc. Theo đó, vụ tai nạn này đã khiến nam diễn viên bị thương nghiêm trọng, phải cấp cứu liên tục suốt hơn 7 tiếng đồng hồ. Bên cạnh đó, tai nạn cũng đã làm cho người bạn thân kiêm trợ lý của Hồ Ca tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc - Ảnh: Internet

Sau cái chết của nữ trợ lý, Hồ Ca không ngừng day dứt, tự trách bản thân. Được biết, ban đầu người lái xe là Hồ Ca nhưng do quá buồn ngủ nên anh đã đổi cho tài xế và sang ghế phụ ngồi. Lúc này, trợ lý của Hồ Ca - Trương Miện đã đổi chỗ cho anh để anh ngồi ghế sau nghỉ ngơi, chính hành động này của trợ lý đã cứu mạng nam diễn viên.

Đối với Hồ Ca, Trương Miện chính là ân nhân của anh. Vì vậy, nam diễn viên hy vọng rằng bản thân có thể làm điều gì đó cho cô như một sự trả ơn với ân nhân của mình. Do đó, trong hơn 10 năm qua, anh đã ra sức làm từ thiện, quyên góp cho 30 trường tiểu học dưới tên của Trương Miện.

Nam diễn viên dành nhiều năm để làm từ thiện dưới tên của nữ trợ lý - Ảnh: Internet

Hành động này của Hồ Ca nhận được nhiều khen ngợi từ netizen. Ai nấy đều cho rằng anh không chỉ là một diễn viên thực lực mà còn có nhân phẩm tốt đẹp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-con-gai-la-an-nhan-cuu-mang-cua-ho-ca-khien-anh-day-dut-suot-ca-doi-quyet-lam-dieu-nay-de-tra-on-381267.html