Người con gái là ân nhân cứu mạng của Hồ Ca khiến anh day dứt suốt cả đời, quyết làm điều này để trả ơn

Sao quốc tế 27/09/2020 12:04

Vụ tai nạn giao thông cách đây 14 năm không chỉ làm Hồ Ca bị thương nặng mà còn khiến nam diễn viên cả đời day dứt vì sự ra đi của người bạn thân.

Hồ Ca là nam diễn viên nổi tiếng nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ. Anh được nhiều khán giả biết đến sau thành công của bộ phim truyền hình “Tiên kiếm kỳ hiệp”.

ho ca 1
Hồ Ca rất thành công với những vai diễn cổ trang - Ảnh: Internet

Năm 2006, ngay khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp, Hồ Ca bất ngờ gặp tai nạn giao thông thảm khốc. Theo đó, vụ tai nạn này đã khiến nam diễn viên bị thương nghiêm trọng, phải cấp cứu liên tục suốt hơn 7 tiếng đồng hồ. Bên cạnh đó, tai nạn cũng đã làm cho người bạn thân kiêm trợ lý của Hồ Ca tử vong.

ho ca 2
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc - Ảnh: Internet

Sau cái chết của nữ trợ lý, Hồ Ca không ngừng day dứt, tự trách bản thân. Được biết, ban đầu người lái xe là Hồ Ca nhưng do quá buồn ngủ nên anh đã đổi cho tài xế và sang ghế phụ ngồi. Lúc này, trợ lý của Hồ Ca - Trương Miện đã đổi chỗ cho anh để anh ngồi ghế sau nghỉ ngơi, chính hành động này của trợ lý đã cứu mạng nam diễn viên.

Đối với Hồ Ca, Trương Miện chính là ân nhân của anh. Vì vậy, nam diễn viên hy vọng rằng bản thân có thể làm điều gì đó cho cô như một sự trả ơn với ân nhân của mình. Do đó, trong hơn 10 năm qua, anh đã ra sức làm từ thiện, quyên góp cho 30 trường tiểu học dưới tên của Trương Miện.

ho ca 3
Nam diễn viên dành nhiều năm để làm từ thiện dưới tên của nữ trợ lý - Ảnh: Internet

Hành động này của Hồ Ca nhận được nhiều khen ngợi từ netizen. Ai nấy đều cho rằng anh không chỉ là một diễn viên thực lực mà còn có nhân phẩm tốt đẹp.

Tranh cãi đề cử ‘Nữ thần Kim Ưng 2020’: Dương Mịch bị loại, ‘học trò Lisa’ bất ngờ có tên

Tranh cãi đề cử ‘Nữ thần Kim Ưng 2020’: Dương Mịch bị loại, ‘học trò Lisa’ bất ngờ có tên

Netizen xứ Trung đang không ngừng tranh cãi về danh sách những mỹ nhân Hoa ngữ có tên trong đề cử “Nữ thần Kim Ưng 2020”.

Xem thêm
Từ khóa:   diễn viên Hồ Ca cuộc sống sao Hoa ngữ trợ lý Hồ Ca

TIN LIÊN QUAN

Tranh cãi đề cử ‘Nữ thần Kim Ưng 2020’: Dương Mịch bị loại, ‘học trò Lisa’ bất ngờ có tên

Tranh cãi đề cử ‘Nữ thần Kim Ưng 2020’: Dương Mịch bị loại, ‘học trò Lisa’ bất ngờ có tên

Loạt ảnh tốt nghiệp hiếm hoi của dàn mỹ nhân Hoa ngữ: Triệu Lệ Dĩnh khác lạ, Địch Lệ Nhiệt Ba lộ mặt mộc gây choáng

Loạt ảnh tốt nghiệp hiếm hoi của dàn mỹ nhân Hoa ngữ: Triệu Lệ Dĩnh khác lạ, Địch Lệ Nhiệt Ba lộ mặt mộc gây choáng

‘Mỹ nhân Tân Cương’ Địch Lệ Nhiệt Ba bị lu mờ khi đứng cạnh tình tin đồn của mỹ nam ‘Cá mực hầm mật’

‘Mỹ nhân Tân Cương’ Địch Lệ Nhiệt Ba bị lu mờ khi đứng cạnh tình tin đồn của mỹ nam ‘Cá mực hầm mật’

Angela Baby diện váy cúp ngực khoe vòng 1 căng tràn trên thảm đỏ, lấn át ‘học trò Lisa’ trong cùng khung hình

Angela Baby diện váy cúp ngực khoe vòng 1 căng tràn trên thảm đỏ, lấn át ‘học trò Lisa’ trong cùng khung hình

Thân thiết là thế, Lisa và Rosé vẫn có lúc giận hờn, ‘lục đục’ nội bộ vì nguyên nhân không ngờ

Thân thiết là thế, Lisa và Rosé vẫn có lúc giận hờn, ‘lục đục’ nội bộ vì nguyên nhân không ngờ

Ảnh teaser vừa công bố, Jennie (BLACKPINK) lập tức gây bão với visual bùng nổ nhưng dân mạng chỉ quan tâm đến chi tiết này

Ảnh teaser vừa công bố, Jennie (BLACKPINK) lập tức gây bão với visual bùng nổ nhưng dân mạng chỉ quan tâm đến chi tiết này

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 59 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 4 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục