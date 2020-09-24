‘Mỹ nhân Tân Cương’ Địch Lệ Nhiệt Ba bị lu mờ khi đứng cạnh tình tin đồn của mỹ nam ‘Cá mực hầm mật’

Sao quốc tế 24/09/2020 17:14

Vốn là mỹ nhân đình đám của Cbiz nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba lại bị cho là kém sắc hơn hẳn nữ diễn viên vô danh Triệu Anh Tử - bạn gái tin đồn của Hồ Nhất Thiên.

Mới đây, các trang mạng xứ Trung bất ngờ lan truyền hình ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba chụp ảnh chung với Triệu Anh Tử - bạn gái tin đồn của mỹ nam “Cá mực hầm mật” Hồ Nhất Thiên tại phim trường “Em là niềm kiêu hãnh của anh”.

Ngay lập tức, nhan sắc của hai nữ diễn viên được đặt lên bàn cân so sánh và gây ra một cuộc tranh cãi nảy lửa.

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Địch Lệ Nhiệt Ba chụp ảnh cùng Triệu Anh Tử - Ảnh: Internet

Nhiều ý kiến cho rằng “mỹ nhân Tân Cương” hoàn toàn bị lấn át bởi nữ diễn viên vô danh kia: “Tôi đã không hề nhận ra kia là Địch Lệ Nhiệt Ba, càng không nhận ra cô gái kia là Triệu Anh Tử”, “Địch Lệ Nhiệt Ba không xinh bằng cô gái bên cạnh”, “Cô gái váy đen nổi bật thật đấy”, “Gương mặt của Nhiệt Ba sao thế nhỉ?”...

Trong khi đó, người hâm mộ của Địch Lệ Nhiệt Ba lại cho rằng Triệu Anh Tử đã sử dụng công cụ chỉnh sửa ảnh khiến cho nhan sắc của cả hai trở nên khác lạ.

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Phần má ửng hồng của Triệu Anh Tử được cho là dùng filter chỉnh ảnh - Ảnh: Internet

Điều này đã khiến vẻ đẹp của mỹ nhân “Tam sinh tam thế” không còn giữ được đường nét tự nhiên hoàn hảo trên gương mặt. Trong khi đó, Triệu Anh Tử bất ngờ trở nên nổi bật, lấn át cả “mỹ nhân Tân Cương”: “Rõ ràng là đã chỉnh ảnh rồi”, “Cô gái này chỉ mang vẻ đẹp hotgirl thôi, đừng lôi mấy cái ứng dụng chỉnh ảnh của hot girl áp vào gương mặt thanh thuần, đẹp tự nhiên như Nhiệt Ba chứ”...

Triệu Anh Tử sinh năm 1990, thời gian gần đây cô bất ngờ vướng tin đồn hẹn hò với Hồ Nhất Thiên. Trước đó, cô nàng từng dính phải không ít thị phi từ việc có kim chủ bao nuôi đến cố tình giả ngất tại sự kiện.

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Từ khóa:   mỹ nhân Tân Cương Hồ Nhất Thiên nhan sắc Địch Lệ Nhiệt Ba

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