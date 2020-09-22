Những bộ phim Hoa ngữ không thể bỏ lỡ trong tháng 9: Mỹ nam ‘Lưu ly’ tái xuất, ‘tình chú – cháu’ gây sốt màn ảnh

“Yêu em từ dạ dày”, “Trường An Nặc” và “Thiếu nữ đại nhân” đang là 3 bộ phim Hoa ngữ thu hút sự chú ý của netizen xứ Trung sau khi lên sóng.

Trong tháng 9 này, “mọt phim” sẽ được thưởng thức nhiều thể loại phim khác nhau từ ngôn tình đến cổ trang trên màn ảnh Hoa ngữ. Dưới đây là 3 bộ phim Hoa ngữ được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện trong năm nay.

Trường An Nặc

Dù chỉ vừa lên sóng nhưng dự án cổ trang “Trường An Nặc” đã được công chúng đặc biệt quan tâm nhờ sự xuất hiện của mỹ nam “Lưu ly mỹ nhân sát” – Thành Nghị.

‘Trường An Nặc’ quy tụ dàn diễn viên trẻ như Thành Nghị, Triệu Anh Tử, Hàn Đống, Triệu Đông Trạch, Dương Siêu Việt... - Ảnh: Internet

“Trường An Nặc” xoay quanh câu chuyện tình yêu đan xen với âm mưu tranh giành quyền lực chốn hoàng tộc của tuyến nhân vật chính. Bên cạnh đó, phim còn được đầu tư trau chuốt từ bối cảnh đến trang phục.

Yêu em từ dạ dày

“Yêu em từ dạ dày” được chuyển thể từ tiểu thuyết “Sổ tay hướng dẫn sử dụng đàn ông” của tác giả Lam Bạch Sắc. Bộ phim có sự tham gia của “thánh nữ xuyên không” Triệu Lộ Tư và nam diễn viên tên tuổi Lâm Vũ Thân.

Nội dung xoay quanh câu chuyện về ẩm thực, nam nữ chính từ một cặp đôi “oan gia” đã dần trở thành định mệnh của cuộc đời nhau. Đặc biệt, bộ phim còn gây chú ý khi tạo nên những tình huống dở khóc dở cười về tình yêu “chú – cháu” của Triệu Lộ Tư và Lâm Vũ Thân.

Cặp đôi chú cháu gây sốt màn ảnh xứ Trung – Ảnh: Internet

Thiếu nữ đại nhân

Đây là một trong những dự án cổ trang quy tụ dàn diễn viên trẻ nhưng được đánh giá cao về cả diễn xuất lẫn ngoại hình.

Cặp diễn viên chính Trần Dao - Trương Lăng Hách – Ảnh: Internet

“Thiếu nữ đại nhân” lấy bối cảnh thời Nạp quốc, dàn nam nữ chính bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt hoàng quyền, nguy hiểm từng chút rình rập. Thuộc thể loại cổ trang và phá án đầy thú vị, bộ phim được nhiều khán giả kỳ vọng sẽ làm nên chuyện trong năm nay.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-bo-phim-hoa-ngu-khong-the-bo-lo-trong-thang-9-my-nam-luu-ly-tai-xuat-tinh-chu-chau-gay-sot-man-anh-380830.html