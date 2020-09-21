Mỹ nhân Kpop vượt mặt BLACKPINK: Mặt xinh như tiên tử, body hoàn hảo không tì vết, chân thon dài cực phẩm

Sao quốc tế 21/09/2020 17:41

Nữ thần tượng mới nổi YooA nhà Oh My Girl đang nhận được nhiều sự quan tâm của netizen xứ Hàn sau khi vượt mặt BLACKPINK và Red Velvet trên bảng xếp hạng danh tiếng.

Mới đây, mỹ nhân YooA (Oh My Girl) bất ngờ gây chú ý khi giành được vị trí á quân trên bảng xếp hạng nữ idol có giá trị thương hiệu hot nhất tháng 9, vượt mặt loạt thành viên BLACKPINKRed Velvet.

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YooA vượt mặt Jennie (BLACKPINK) và Irene (Red Velvet) để xếp vị trí thứ 2 trong BXH giá trị thương hiệu tháng 9 – Ảnh: Internet

Ngay lập tức, những thông tin và hình ảnh của giọng ca “Bon Voyage” được dân mạng ráo riết tìm kiếm. Dù không phải mỹ nhân top đầu Kbiz nhưng YooA vẫn gây được ấn tượng bởi nét đẹp lạ và thần thái cuốn hút. Nhân dịp cô nàng đang trong đợt quảng bá debut solo, dân tình may mắn có dịp được chiêm ngưỡng tận mắt visual siêu thực của mỹ nhân này.

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YooA gây sốt trong cộng đồng fan Kpop nhờ nhan sắc xinh xắn như búp bê và khí chất tựa tiên tử - Ảnh: Internet

Mới đây, trên sân khấu trình diễn ca khúc solo “Bon Voyage”, YooA tiếp tục khiến netizen bấn loạn bởi vẻ ngoài không khác gì tiên tử đời thực. Trước đó, cô nàng từng “bỏ bùa mê” khán giả với body hoàn hảo không tì vết được ví như búp bê sống.

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Phong cách nàng thơ núi rừng tôn lên gương mặt thánh thiện, hoàn hảo của YooA khiến netizen choáng ngợp – Ảnh: Internet

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Visual siêu thực của mỹ nhân trên sân khấu – Ảnh: Internet

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Vóc dáng thon gọn và đôi chân dài cực phẩm của ‘búp bê sống’ YooA - Ảnh: Internet

Khoảng thời gian gần đây, mỹ nhân nhà Oh My Girl ngày càng trở nên nổi tiếng hơn và thu về lượng người hâm mộ lớn. Thậm chí, cô còn được mệnh danh là “thánh body mới” của Kpop, có thể trở thành đối thủ của BLACKPINK.

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Từ khóa:   Oh My Girl Jennie Red Velvet

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