Diện đầm trễ vai khoe ngực căng tràn dự sự kiện, ‘học trò Lisa’ Ngu Thư Hân chiếm trọn spotlight thảm đỏ

Không còn là nàng công chúa bánh bèo, “học trò Lisa” Ngu Thư Hân ngày càng “lột xác” ngoạn mục với hình ảnh trưởng thành, quyến rũ.
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Mới đây, nữ thần tượng Ngu Thư Hân đã có mặt tại một sự kiện thời trang đình đám được tổ chức tại thành phố Thượng Hải. Ngay lập tức, “học trò Lisa” đã trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và người hâm mộ với hình ảnh cực sexy.
Qua hình ảnh đăng tải, Ngu Thư Hân diện đầm hở vai chấm bi gợi cảm, khoe khéo đôi gò bồng đảo căng đầy, body nuột nà cùng khí chất sang chảnh.
Vẫn biết Ngu Thư Hân xinh đẹp nhưng trong sự kiện lần này, hình tượng đầy mới lạ của cô nàng đã thực sự bùng nổ. Netizen xứ Trung không ngừng xuýt xoa, trầm trồ và dành nhiều lời khen dành cho Ngu Thư Hân. Nhiều cư dân mạng cho rằng vóc dáng của cô nàng thực sự hoàn hảo. Bên cạnh đó, “học trò Lisa” còn có khả năng cân đủ kiểu trang phục, từ ngọt ngào, cá tính đến gợi cảm.
Trước đó vài ngày, “thánh lố” Ngu Thư Hân cũng đã khiến dân tình bấn loạn khi xuất hiện sang chảnh tại một sự kiện thời trang. Thậm chí, cô nàng còn đánh bại “mỹ nhân 4000 năm” Cúc Tịnh Y về thần thái và vóc dáng.