Kbiz xuất hiện nữ thần tượng soán ngôi ‘búp bê sống’ của Lisa (BLACKPINK): Mặt lai Tây cực đẹp, body nuột nà không tì vết

Cùng sở hữu vẻ đẹp lai Tây quyến rũ, sắc sảo, Lisa (BLACKPINK) và Jeon Somi được netizen Hàn đặt lên bàn cân so sánh.

Mạng xã hội xứ Hàn đang không ngừng bàn tán về ngoại hình của Lisa (BLACKPINK) và Jeon Somi. Theo đó, cả hai nữ thần tượng đều sở hữu nét đẹp lai Tây, hình thể nổi bật với tỷ lệ cơ thể hoàn hảo.

Chính vì vậy, nhiều người cho rằng Somi sẽ sớm soán ngôi danh hiệu “búp bê sống” của gà nhà YG.

Lisa (BLACKPINK)

Từ khi ra mắt, Lisa đã trở thành “cây hút fan” của BLACKPINK nhờ chiều cao nổi bật và đôi chân dài ấn tượng. Đặc biệt, cô nàng còn sở hữu vẻ đẹp lai với đôi mắt to tròn nổi bật, đôi môi dày quyến rũ.

Nhan sắc cực phẩm của gà cưng YG - Ảnh: Internet

Nhờ tỉ lệ cơ thể đáng ao ước, Lisa có thể cân đẹp mọi loại trang phục trên sân khấu. Thần thái cùng khả năng trình diễn chuyên nghiệp của nữ thần tượng nhà Hắc Hường khiến người hâm mộ bấn loạn.

Body nuột nà không tì vết của Lisa - Ảnh: Internet

Jeon Somi

Debut ở tuổi 15, Jeon Somi đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng bởi sắc vóc hoàn hảo. Mang trong mình dòng máu lai, Somi sở hữu vẻ đẹp chẳng khác gì “búp bê sống”.

Gương mặt lai Tây xinh đẹp của Somi - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, cô còn sở hữu chiều cao đến 1m72 với tỉ lệ cơ thể đẹp đáng ghen tỵ. Đôi chân dài miên man không tì vết của giọng ca “What you waiting for” được xem là lợi thế giúp Somi tỏa sáng.

Nữ thần tượng sở hữu chiều cao nổi bật cùng đôi chân dài miên man - Ảnh: Internet

Có thể nói, Lisa và Jeon Somi chính là hai đại diện tiêu biểu cho danh hiệu “búp bê sống” của Kbiz. Netizen xứ Hàn không ngừng tranh cãi để tìm ra ai mới là người phù hợp nhất. Theo đó, nhiều ý kiến cho rằng Somi có phần nhỉnh hơn đàn chị về tỉ lệ cơ thể.

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