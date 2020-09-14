Rosé (BLACKPINK) khiến dân tình điên đảo với loạt ảnh phô diễn vòng 1 trên bìa tạp chí

Sao quốc tế 14/09/2020 18:16

Người hâm mộ đang không ngừng bấn loạn khi nàng bánh bèo Rosé nhà BLACKPINK nay đã lột xác hoàn toàn với phong cách gợi cảm, quyến rũ.

Mới đây, “bông hồng nước Úc” - Rosé (BLACKPINK) đã khiến cộng đồng fan “đứng ngồi không yên” với loạt ảnh tạp chí mới trên trang Instagram cá nhân.

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'Bông hồng nước Úc' sang chảnh, quyến rũ - Ảnh: IG
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Đôi gò bồng đảo lấp ló khiến fan 'xịt máu mũi' - Ảnh: IG

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Thần thái cuốn hút, mê hoặc khiến fan không thể rời mắt - Ảnh: IG

Qua loạt ảnh chia sẻ, giọng ca chính nhà Hắc Hường hoàn toàn “lột xác” với phong cách sexy đầy táo bạo. Đáng nói hơn, cô nàng còn diện váy cúp ngực sang chảnh khoe khéo vòng 1 lấp ló thách thức người nhìn.

Có thể thấy, Rosé đã thể hiện trọn vẹn sắc vóc và thần thái không phải dạng vừa trên bìa tạp chí. Đặc biệt, với mái tóc tím khói đẹp như tiên tử, gương mặt không góc chết của Rosé càng khiến người xem bấn loạn. Chính vì vậy, loạt ảnh này đã nhanh chóng đạt hơn 1 triệu lượt thích chỉ sau 1 giờ đăng tải, dân tình đồng loạt để lại bình luận khen ngợi nữ thần tượng.

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Rosé luôn gây ấn tượng với hình ảnh công chúa ngọt ngào - Ảnh: Internet

Từ khi debut, nữ thần tượng nhà YG luôn gắn liền với phong cách nữ tính và ngọt ngào. Những bộ cánh trên sân khấu của Rosé thường khá kín đáo, chỉ khoe khéo được vòng eo hoặc đôi chân ngọc ngà chứ nhất quyết không lộ vòng 1.

Thế nhưng, dạo gần đây, Rosé dần chuyển mình sang phong cách gợi cảm, quyến rũ. Nhiều người nhận xét đây chính là thời kỳ đỉnh cao nhan sắc của giọng ca chính Hắc Hường. Bên cạnh đó là những ý kiến cho rằng cô nàng nên theo đuổi hình tượng này vì quá phù hợp.

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Từ khóa:   Rosé thành viên BLACKPINK nhan sắc sao Hàn

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