Hậu ly hôn, Song Hye Kyo thành công hơn Song Joong Ki, nhìn khối tài sản ròng mà choáng

Từ sau khi đường ai nấy đi, nữ diễn viên Song Hye Kyo vượt xa Song Joong Ki nhờ sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội.

Sau cuộc ly hôn gây chấn động châu Á, nhiều người cho rằng sự nghiệp của Song Hye Kyo sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Tuy nhiên trên thực tế, danh tiếng của người đẹp “Hậu duệ mặt trời” chẳng những không bị suy giảm mà còn lên như diều gặp gió.

Dù không nhận bất kỳ dự án phim ảnh nào nhưng độ nổi tiếng của Song Hye Kyo vẫn thành công vượt mặt chồng cũ. Theo đó, cô nàng trở thành gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu cao cấp.

Song Hye Kyo ngày càng thăng hạng về cả nhan sắc lẫn danh tiếng hậu ly hôn - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, trang Instagram cá nhân của Song Hye Kyo đã chính thức đạt con số 10,7 triệu người theo dõi, tăng 100 nghìn lượt trong vòng 24 ngày dù không hề có bài đăng mới. Có thể thấy, độ nổi tiếng của Song Hye Kyo chỉ có tăng chứ không giảm.

Trong khi Song Hye Kyo im hơi lặng tiếng vẫn nhận được sự chú ý của công chúng thì chồng cũ của cô lại hoàn toàn ngược lại. Song Joong Ki liên tục nhận hàng loạt dự án phim ảnh nhưng mức độ nổi tiếng lại không bằng vợ cũ.

Song Joong Ki tập trung phát triển sự nghiệp diễn xuất - Ảnh: Internet

Mới đây, truyền thông xứ Hàn cho biết tài sản ròng ước tính của Song Hye Kyo rơi vào khoảng 31 triệu đô la Mỹ. Với khối tài sản này, Song Hye Kyo chủ yếu đầu tư vào bất động sản hạng sang. Theo báo cáo, nữ diễn viên đang sở hữu ba bất động sản ở Samseongdong – một trong những khu phố đắt đỏ nhất Seoul.

Ngoài chi tiêu vào bất động sản, Song Hye Kyo còn được biết đến là người ủng hộ và quyên góp hào phóng cho các tổ chức từ thiện.

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