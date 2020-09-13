Angela Baby lộ loạt ảnh năm 18 tuổi, nhan sắc lai Tây quyến rũ, kéo đến tấm cuối chỉ muốn xỉu ngang

Sao quốc tế 13/09/2020 17:42

Cư dân mạng xứ Trung đang không ngừng bấn loạn trước loạt ảnh quá khứ khoe nhan sắc đỉnh cao của nữ diễn viên Angela Baby.

Bước chân vào làng giải trí Hoa ngữ với vai trò người mẫu, danh tiếng của Angela Baby không được nhiều người biết đến. Thế nhưng, nhờ hẹn hò và kết hôn với Huỳnh Hiểu Minh mà cô nàng một bước trở thành sao hạng A, được săn đón nhiệt tình.

Sở hữu gương mặt xinh đẹp không tì vết cùng vóc dáng quyến rũ, Angela Baby được mệnh danh là mỹ nhân hàng đầu Cbiz. Tuy nhiên, nhan sắc của bà xã Huỳnh Hiểu Minh liên tục gây tranh cãi vì bị nghi “dao kéo”. Suốt nhiều năm lăn lộn trong showbiz, nữ diễn viên vẫn miệt mài phủ nhận chuyện phẫu thuật thẩm mỹ trước công chúng.

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Nhan sắc đỉnh cao của Angela Baby – Ảnh: Internet

Mới đây, một trang mạng xứ Trung bất ngờ đăng tải loạt ảnh thuở mới chập chững vào nghề của Angela Baby. Được biết lúc này, nữ diễn viên chỉ mới 18 tuổi và còn là người mẫu tại Hong Kong. Thời điểm đó, Angela Baby vẫn đang loay hoay tìm cho mình một chỗ đứng trong showbiz.

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Những hình ảnh lần đầu được chia sẻ của Angela Baby nhận được vô số lời khen của netizen xứ Trung – Ảnh: Internet

Qua loạt ảnh đăng tải, netizen nhận ra rằng cô nàng gần như không có bất cứ thay đổi nào về gương mặt. Với bố là người Đức, mẹ là người Trung Quốc, Angela Baby may mắn thừa hưởng gương mặt lai Tây xinh đẹp, sắc sảo.

Đặc biệt, tấm ảnh chụp khoảnh khắc quay đầu của bà xã Huỳnh Hiểu Minh đang gây bão mạng xã hội. Người hâm mộ không ngừng bấn loạn trước vẻ đẹp trong sáng, ánh nhìn ngọt ngào của nữ diễn viên.

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Khoảnh khắc khiến dân tình trụy tim của nữ diễn viên - Ảnh: Internet

Có thể nói, visual đỉnh cao của Angela Baby đã luôn được cô gìn giữ, chăm sóc cẩn thận, bởi dù đã bước sang tuổi 30 nhưng nữ diễn viên vẫn sở hữu vẻ đẹp như thuở đôi mươi.

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Từ khóa:   diễn viên Angela Baby bà xã Huỳnh Hiểu Minh nhan sắc Angela Baby

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