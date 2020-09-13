Con gái hở hàm ếch của Lý Á Bằng và Vương Phi ‘lột xác’ ngỡ ngàng ở tuổi 14, gây choáng hơn cả là đôi chân dài tít tắp

Sao quốc tế 13/09/2020 10:02

Khoảnh khắc mới nhất của con gái Vương Phi - Lý Yên ở tuổi 14 khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa, trầm trồ.

Mới đây, quỹ từ thiện “Yên Nhiên Thiên Sứ” vừa chia sẻ loạt ảnh mới nhất của Lý Yên trên mạng xã hội. Đây chính là tổ chức mà Vương PhiLý Á Bằng thành lập vào năm 2006 để giúp đỡ những trẻ em bị hở hàm ếch giống con gái.

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Hình ảnh mới nhất của Lý Yên - Ảnh: Internet

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Trải qua những lần phẫu thuật chỉnh hình, con gái của Vương Phi nay đã tự tin đứng trước ống kính máy ảnh – Ảnh: Internet

Ngay sau khi được đăng tải, bộ ảnh này đã lập tức gây sốt và nhận về những phản hồi tích cực từ netizen. Trong ảnh, Lý Yên - con gái Vương Phi và Lý Á Bằng diện trang phục năng động, trẻ trung và tạo dáng cực thần thái. Đặc biệt, cô bé còn gây chú ý khi sở hữu chiều cao 1m7 cùng đôi chân thon dài tít tắp dù chỉ mới 14 tuổi.

Nhiều người không khỏi bất ngờ trước sự “lột xác” của con gái Lý Á Bằng, cô bé cũng ngày càng dạn dĩ, tự tin hơn. Theo đó, truyền thông Hoa ngữ nhận xét Lý Yên hoàn toàn thừa hưởng nét đẹp và khí chất của Vương Phi ngày còn trẻ.

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Lý Yên được cho là giống Vương Phi thời trẻ - Ảnh: Internet

Khi chào đời, Lý Yên không may mắc dị tật hở hàm ếch và phải liên tục phẫu thuật từ lúc 3 tháng tuổi. Thời điểm đó, Lý Á Bằng đã tuyên bố rằng, nếu con gái bình an, anh sẽ giúp cho 1000 người phẫu thuật miễn phí. Cuối cùng ca phẫu thuật thành công và nam diễn viên đã thành lập tổ chức từ thiện giúp đỡ cho những trẻ em bị dị tật bẩm sinh. Bản thân Lý Yên cũng tích cực tham gia các công tác từ thiện.

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Từ khóa:   Vương Phi con gái Lý Á Bằng Lý Á Bằng

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