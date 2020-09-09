Nhan sắc người tình bí ẩn mà Tạ Đình Phong chưa bao giờ công khai, Vương Phi và Trương Bá Chi có lép vế?

Sao quốc tế 09/09/2020 10:27

Nam tài tử điển trai Tạ Đình Phong từng có mối tình kéo dài 4 năm bên nữ ca sĩ hơn anh 8 tuổi - Triệu Học Nhi và chia tay trong lặng lẽ.

Khi nhắc đến các mối tình của Tạ Đình Phong, người ta thường nghĩ ngay tới Trương Bá ChiVương Phi. Thế nhưng ít ai biết rằng Tạ Đình Phong còn có một mối tình giấu kín, chưa từng công khai với bất kỳ ai.

Theo đó, nam diễn viên từng hẹn hò với đàn chị hơn 8 tuổi – nữ ca sĩ Triệu Học Nhi. Được biết, Tạ Đình Phong đã cảm nắng Triệu Học Nhi khi nghe được giọng hát của cô. Cả hai đã có 4 năm hẹn hò trong bí mật. Nguyên nhân khiến Tạ Đình Phong không công khai mối quan hệ này là bởi thời điểm cặp đôi hẹn hò, Triệu Học Nhi vẫn còn trẻ, sự nghiệp đang lên.

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Nhan sắc của Triệu Học Nhi được cho là khá giống với Vương Phi nhưng kém cạnh hơn Trương Bá Chi - Ảnh: Internet

Theo một nguồn tin tiết lộ, sau khi chia tay Tạ Đình Phong, Triệu Học Nhi kết hôn với một người ngoài ngành giải trí và tới tận thời điểm này hai vợ chồng vẫn không có con cái.

Dù đã gần 50 tuổi nhưng nữ ca sĩ vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp như ngày nào trong lần xuất hiện gần đây nhất khiến dân tình ngỡ ngàng. Nhiều người nhận xét Triệu Học Nhi sở hữu vẻ ngoài khá giống với Vương Phi. Có thể thấy, gu “người tình trong mộng” của Tạ Đình Phong đều là bạn gái lớn hơn tuổi và ngoại hình giống Vương Phi.

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Nhan sắc của tình cũ Tạ Đình Phong - Triệu Học Nhi ở tuổi 48 - Ảnh: Internet

Sau khi ly hôn với Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong đang hạnh phúc bên Vương Phi. Hiện tại, cặp đôi vẫn chưa có ý định tái hôn.

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Từ khóa:   Tạ Đình Phong và Vương Phi Vương Phi Trương Bá Chi

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