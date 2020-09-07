Ảnh 16 năm trước của Lưu Diệc Phi và Lâm Chí Dĩnh bất ngờ gây bão, nhan sắc đỉnh cao khó ai bì kịp

Sao quốc tế 07/09/2020 17:06

Loạt khoảnh khắc quá khứ của cặp đôi diễn viên Lưu Diệc Phi và Lâm Chí Dĩnh nhanh chóng gây bão mạng xã hội sau khi được netizen “đào mộ”.

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung bất ngờ xuất hiện loạt ảnh cách đây 16 năm của Lưu Diệc Phi và Lâm Chí Dĩnh. Ngay lập tức, nhan sắc trong sáng, thoát tục của “thần tiên tỷ tỷ” Lưu Diệc Phi và vẻ nam thần của Lâm Chí Dĩnh đã gây sốt Weibo.

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'Thần tiên tỷ tỷ' e ấp bên đàn anh - Ảnh: Internet

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Loạt ảnh cách đây 16 năm của cả hai - Ảnh: Internet

Qua hình ảnh chia sẻ, cặp đôi được ví như “Tiên đồng ngọc nữ” vì nhan sắc cuốn hút. Bên cạnh đó, Lưu Diệc Phi và Lâm Chí Dĩnh còn có những cử chỉ khá thân mật khiến nhiều người ghen tỵ.

Đặc biệt, nam diễn viên “Sợi dây chuyền định mệnh” khi đó đã chạm ngưỡng 30, hơn mỹ nhân họ Lưu 12 tuổi nhưng trông cả hai rất xứng đôi vừa lứa, không hề bị già khi đứng cạnh Lưu Diệc Phi.

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Nhan sắc đỉnh cao của Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet

Trong khi đó, Lưu Diệc Phi được netizen nhận xét là vô cùng xinh đẹp, trẻ trung xứng danh “thần tiên tỷ tỷ”. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nàng “Tiểu Long Nữ” hiện đang là một trong những hoa đán nổi bật nhất làng giải trí Hoa ngữ.

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Mỹ nhân họ Lưu đang là sao hạng A của Cbiz - Ảnh: Internet

Về phần Lâm Chí Dĩnh, anh đã yên bề gia thất bên bà xã Trần Nhược Nghi. Nam diễn viên cũng dần rút khỏi showbiz, thay vào đó anh tập trung cho công việc kinh doanh và chăm sóc gia đình nhỏ.

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Gia đình hạnh phúc của Lâm Chí Dĩnh - Ảnh: Internet

Khoảnh khắc này của Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi khiến người hâm mộ mong chờ một cuộc tái ngộ của cặp đôi trong tương lai.

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Từ khóa:   thần tiên tỷ tỷ Lâm Chí Dĩnh diễn viên Lưu Diệc Phi

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