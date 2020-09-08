Cùng dự 1 sự kiện, ‘mỹ nhân 4000 năm’ bị học trò Lisa dìm đẹp, lại còn lộ khuyết điểm ngoại hình khi livestream

Sao quốc tế 08/09/2020 17:13

Lần đầu tiên hai cái tên Ngu Thư Hân và Cúc Tịnh Y được đặt lên bàn cân so sánh khi cùng xuất hiện tại một sự kiện thời trang.

Mới đây, học trò Lisa - Ngu Thư Hân (THE9) và “mỹ nhân 4000 nămCúc Tịnh Y đã cùng nhau góp mặt trong sự kiện nhãn hàng lớn diễn ra tại thành phố Thượng Hải.

Ngay lập tức, màn đọ sắc của 2 người đẹp nổi tiếng Cbiz trên thảm đỏ nhận được sự chú ý của truyền thông và công chúng.

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'Thánh lố' Ngu Thư Hân lần đầu ăn mặc sexy dự sự kiện - Ảnh: Internet

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Cô nàng toát ra khí chất 'phú nhị đại' chính hiệu - Ảnh: Internet

Trong khi Ngu Thư Hân diện đầm ánh kim hở vai đầy quyến rũ thì nữ diễn viên Cúc Tịnh Y lại gây ấn tượng với trang phục da đầy cá tính. Dù “mỹ nhân 4000 năm” được nhận xét là vô cùng xinh đẹp với góc nghiêng hoàn hảo nhưng thần thái lại được cho là kém cạnh hơn học trò Lisa.

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Góc nghiêng hoàn hảo của 'mỹ nhân 4000 năm' - Ảnh: Internet

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Cúc Tịnh Y cá tính tại sự kiện - Ảnh: Internet

Theo đó, Ngu Thư Hân được netizen hết lời khen ngợi khi xuất hiện với hình tượng đầy sang chảnh và khí chất trên thảm đỏ. Nhiều người không khỏi bất ngờ trước sự “lột xác” của nàng công chúa bánh bèo trong show “Thanh xuân có bạn”. Không ít netizen cho rằng cô nàng thực sự hợp với nhiều phong cách thời trang khác nhau.

Bên cạnh đó, Cúc Tịnh Y còn lộ khuyết điểm vóc dáng thấp bé qua hình ảnh livestream. So sánh chiều cao với Ngu Thư Hân và MC thảm đỏ, rõ ràng “mỹ nhân 4000 năm” thấp hơn hẳn.

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Khoảnh khắc Cúc Tịnh Y lộ chiều cao 'nấm lùn' - Ảnh: Internet

Nếu đặt lên bàn cân so sánh, Ngu Thư Hân hoàn toàn lấn át Cúc Tịnh Y về cả sắc vóc lẫn thần thái trong sự kiện lần này.

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