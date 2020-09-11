Loạt khoảnh khắc mới nhất của “bông hồng Úc” - Rosé (BLACKPINK) trên trang Instagram cá nhân đang khiến người hâm mộ bấn loạn.

Nhắc đến BLACKPINK, người ta luôn mải mê ca ngợi sắc vóc của Lisa và Jennie mà quên mất rằng, Rosé cũng sở hữu body cực phẩm chẳng thua chị kém em chút nào. Theo đó, giọng ca chính nhà “Hắc Hường” sở hữu đôi chân dài miên man và vòng eo chỉ vỏn vẹn 48cm.

Vóc dáng đáng ghen tỵ của Rosé - Ảnh: Internet

Cách đây vài giờ, Rosé lại khiến cộng đồng mạng bấn loạn khi cập nhật hình ảnh mới nhất lên trang Instagram cá nhân. Qua khoảnh khắc chia sẻ, nữ idol diện áo crop top đơn giản kết hợp cùng quần jeans, tạo dáng sexy khoe khéo vòng eo “con kiến” trứ danh.

Rosé (BLACKPINK) khoe dáng đầy sexy và quyến rũ khiến ai nấy đều phải ghen tỵ - Ảnh: IG

Có thể thấy, chẳng cần phải sở hữu vòng 1 ngồn ngộn bốc lửa, Rosé vẫn vô cùng quyến rũ và hút mắt theo cách riêng. Ngay lập tức, bức ảnh này của “bông hồng Úc” đã nhận về hơn 3 triệu lượt thích và hàng chục nghìn bình luận từ netizen.

Một số bình luận của cư dân mạng:

- Đỉnh quá, vòng eo sao có thể nhỏ đến vậy.

- Cô ấy sở hữu vóc dáng không thể đùa được đâu.

- Tỷ lệ của cô ấy rất hoàn hảo.

- Rosé là đỉnh nhất.

Nữ thần tượng nhà YG khiến khối người ‘xịt máu mũi’ trước vóc dáng mảnh mai không chút mỡ thừa – Ảnh: Internet

Trước đây, Rosé cũng đã nhiều lần khiến dân tình xuýt xoa, trầm trồ trước những khoảnh khắc khoe vóc dáng thon gọn không tì vết trên sân khấu. Chiều cao 1m68 cân đối, làn da trắng hồng cùng vòng eo siêu nhỏ của Rosé chính là niềm mơ ước của hàng triệu cô gái.

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