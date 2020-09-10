BXH sao Cbiz đầu tháng 9: Vương Nhất Bác lại vượt mặt Tiêu Chiến, Triệu Lệ Dĩnh giành ngôi đầu bảng

Trong bảng xếp hạng tuần này, Vương Nhất Bác và Triệu Lệ Dĩnh cùng nhau thăng hạng và chiếm vị trí đầu bảng sao Cbiz có chỉ số ảnh hưởng lớn nhất tuần.

Mới đây, Powerstar đã công bố bảng xếp hạng những ngôi sao châu Á sở hữu chỉ số ảnh hưởng lớn nhất tuần đầu tháng 9 (từ ngày 31/8 đến ngày 6/9). Được biết, kết quả này dựa trên thống kê tương tác, bình chọn từ các phiếu bầu của cư dân mạng, người hâm mộ về độ nổi tiếng và sức ảnh hưởng của những ngôi sao trên mạng xã hội Weibo trong một tuần.

Theo đó, top 10 những diễn viên Hoa ngữ có chỉ số ảnh hưởng lớn nhất tuần này có sự hiện diện của nhiều gương mặt đình đám Cbiz như Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Triệu Lệ Dĩnh…

Ở bảng diễn viên nam, Tiêu Chiến chưa ngồi ấm chỗ ở ngôi vương đã bị “huynh đệ” Vương Nhất Bác đánh bại. Theo đó, nam diễn viên “Hữu phỉ” xếp vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng tuần này, đẩy Tiêu Chiến xuống hạng 2. Vị trí thứ 3 thuộc về Chu Nhất Long.

BXH sao nam có chỉ số ảnh hưởng lớn nhất tuần đầu tháng 9 - Ảnh: Internet

Top 10 những sao nam có chỉ số ảnh hưởng lớn nhất tuần đầu tháng 9:

Vương Nhất Bác Tiêu Chiến Chu Nhất Long Thành Nghị Đặng Luân Nhậm Gia Luân Trương Tân Thành Hồ Ca Tống Uy Long Bạch Kính Đình

Về bảng diễn viên nữ, sau khi “Lấy danh nghĩa người nhà” kết thúc, Đàm Tùng Vận đã rơi xuống vị trí thứ 2. Trong khi đó, Triệu Lệ Dĩnh trở lại với ngôi vị đầu bảng. Dương Mịch thế chỗ Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử giữ vững hạng 4.

BXH diễn viên nữ - Ảnh: Internet

Top 10 những sao nữ có chỉ số ảnh hưởng lớn nhất tuần đầu tháng 9:

Triệu Lệ Dĩnh Đàm Tùng Vận Dương Mịch Dương Tử Địch Lệ Nhiệt Ba Lưu Diệc Phi Lưu Thi Thi Cúc Tịnh Y Tống Thiến Lý Thấm

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