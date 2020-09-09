Tăng cân mất kiểm soát, Quan Hiểu Đồng gây choáng với màn tụt dốc nhan sắc không phanh: Mỹ nhân Luhan mê mệt đây ư?

Bạn gái Luhan – nữ diễn viên Quan Hiểu Đồng khiến dân tình choáng váng trước hình ảnh “phát tướng” để lộ mặt tròn xoe, cằm ngấn mỡ.

Trong làng giải trí đầy khắc nghiệt, các mỹ nhân Hoa ngữ luôn cố gắng giữ vóc dáng chuẩn chỉnh và cân đối để hoàn hảo nhất có thể khi xuất hiện trước công chúng. Chính vì vậy, việc tăng cân hay giảm cân của một nghệ sĩ luôn là đề tài thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Mới đây, nữ diễn viên Quan Hiểu Đồng đã trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận khi xuất hiện với ngoại hình đầy khác lạ. Cụ thể, sau khoảng thời gian “im hơi lặng tiếng”, bạn gái Luhan tăng cân thấy rõ, để lộ gương mặt tròn xoe trước ống kính. Bên cạnh đó, kiểu tóc mới của Quan Hiểu Đồng càng khiến cô nàng trông tròn trịa hơn.

Quan Hiểu Đồng gây sốc với ngoại hình khác lạ - Ảnh: Internet

Kiểu tóc không thể dìm hàng hơn của 'Cách Cách Bắc Kinh' - Ảnh: Internet

Nhiều người thất vọng trước diện mạo mới của mỹ nhân họ Quan - Ảnh: Internet

Loạt ảnh mới này của Quan Hiểu Đồng khiến nhiều người thất vọng. Nữ diễn viên có phần xuống sắc hơn hẳn sau khi tăng cân. Trước đó, cô nàng được xem là một trong những mỹ nhân sở hữu sắc vóc bậc nhất Cbiz.

Sắc vóc đỉnh cao của Quan Hiểu Đồng trước khi tăng cân - Ảnh: Internet

Trên mạng xã hội, netizen xứ Trung xôn xao bàn tán về ngoại hình của bạn gái Luhan: “Có vẻ như thời gian qua Luhan chăm bẵm bạn gái đến béo trắng cả ra đúng không?”, “Ủa, đây là ai vậy?”, “Tôi nhìn mãi mới ra đây là Quan Hiểu Đồng đấy”, “Thực sự rất khác”, “Ai đã làm gì Quan Hiểu Đồng thế này”, “Nhìn lại ảnh cũ và bây giờ đúng là khác xa nhau quá”...

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