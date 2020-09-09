Tăng cân mất kiểm soát, Quan Hiểu Đồng gây choáng với màn tụt dốc nhan sắc không phanh: Mỹ nhân Luhan mê mệt đây ư?

Sao quốc tế 09/09/2020 17:56

Bạn gái Luhan – nữ diễn viên Quan Hiểu Đồng khiến dân tình choáng váng trước hình ảnh “phát tướng” để lộ mặt tròn xoe, cằm ngấn mỡ.

Trong làng giải trí đầy khắc nghiệt, các mỹ nhân Hoa ngữ luôn cố gắng giữ vóc dáng chuẩn chỉnh và cân đối để hoàn hảo nhất có thể khi xuất hiện trước công chúng. Chính vì vậy, việc tăng cân hay giảm cân của một nghệ sĩ luôn là đề tài thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Mới đây, nữ diễn viên Quan Hiểu Đồng đã trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận khi xuất hiện với ngoại hình đầy khác lạ. Cụ thể, sau khoảng thời gian “im hơi lặng tiếng”, bạn gái Luhan tăng cân thấy rõ, để lộ gương mặt tròn xoe trước ống kính. Bên cạnh đó, kiểu tóc mới của Quan Hiểu Đồng càng khiến cô nàng trông tròn trịa hơn.

quan hieu dong 1
Quan Hiểu Đồng gây sốc với ngoại hình khác lạ - Ảnh: Internet
quan hieu dong 2
Kiểu tóc không thể dìm hàng hơn của 'Cách Cách Bắc Kinh' - Ảnh: Internet
quan hieu dong 3
Nhiều người thất vọng trước diện mạo mới của mỹ nhân họ Quan - Ảnh: Internet

Loạt ảnh mới này của Quan Hiểu Đồng khiến nhiều người thất vọng. Nữ diễn viên có phần xuống sắc hơn hẳn sau khi tăng cân. Trước đó, cô nàng được xem là một trong những mỹ nhân sở hữu sắc vóc bậc nhất Cbiz.

quan hieu dong 4
Sắc vóc đỉnh cao của Quan Hiểu Đồng trước khi tăng cân - Ảnh: Internet

Trên mạng xã hội, netizen xứ Trung xôn xao bàn tán về ngoại hình của bạn gái Luhan: “Có vẻ như thời gian qua Luhan chăm bẵm bạn gái đến béo trắng cả ra đúng không?”, “Ủa, đây là ai vậy?”, “Tôi nhìn mãi mới ra đây là Quan Hiểu Đồng đấy”, “Thực sự rất khác”, “Ai đã làm gì Quan Hiểu Đồng thế này”, “Nhìn lại ảnh cũ và bây giờ đúng là khác xa nhau quá”...

Nhan sắc người tình bí ẩn mà Tạ Đình Phong chưa bao giờ công khai, Vương Phi và Trương Bá Chi có lép vế?

Nhan sắc người tình bí ẩn mà Tạ Đình Phong chưa bao giờ công khai, Vương Phi và Trương Bá Chi có lép vế?

Nam tài tử điển trai Tạ Đình Phong từng có mối tình kéo dài 4 năm bên nữ ca sĩ hơn anh 8 tuổi - Triệu Học Nhi và chia tay trong lặng lẽ.

Xem thêm
Từ khóa:   diễn viên Quan Hiểu Đồng bạn gái Luhan nhan sắc sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Nhan sắc người tình bí ẩn mà Tạ Đình Phong chưa bao giờ công khai, Vương Phi và Trương Bá Chi có lép vế?

Nhan sắc người tình bí ẩn mà Tạ Đình Phong chưa bao giờ công khai, Vương Phi và Trương Bá Chi có lép vế?

Cùng dự 1 sự kiện, ‘mỹ nhân 4000 năm’ bị học trò Lisa dìm đẹp, lại còn lộ khuyết điểm ngoại hình khi livestream

Cùng dự 1 sự kiện, ‘mỹ nhân 4000 năm’ bị học trò Lisa dìm đẹp, lại còn lộ khuyết điểm ngoại hình khi livestream

Ảnh 16 năm trước của Lưu Diệc Phi và Lâm Chí Dĩnh bất ngờ gây bão, nhan sắc đỉnh cao khó ai bì kịp

Ảnh 16 năm trước của Lưu Diệc Phi và Lâm Chí Dĩnh bất ngờ gây bão, nhan sắc đỉnh cao khó ai bì kịp

Loạt khoảnh khắc ‘ngượng chín mặt’ khiến sao Hoa ngữ chỉ muốn chôn vùi, kéo đến ảnh cuối mới thực sự gây choáng

Loạt khoảnh khắc ‘ngượng chín mặt’ khiến sao Hoa ngữ chỉ muốn chôn vùi, kéo đến ảnh cuối mới thực sự gây choáng

Loạt mỹ nhân Hàn sở hữu vòng eo nhỏ đến khó tin: Lisa hay Rosé (BLACKPINK) đều phải lép vế trước người đẹp ‘Điên thì có sao’

Loạt mỹ nhân Hàn sở hữu vòng eo nhỏ đến khó tin: Lisa hay Rosé (BLACKPINK) đều phải lép vế trước người đẹp ‘Điên thì có sao’

BXH sao Cbiz quyền lực cuối tháng 8: Vương Nhất Bác bị ‘huynh đệ’ vượt mặt, Dịch Dương Thiên Tỉ tăng mạnh

BXH sao Cbiz quyền lực cuối tháng 8: Vương Nhất Bác bị ‘huynh đệ’ vượt mặt, Dịch Dương Thiên Tỉ tăng mạnh

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Đời sống 35 phút trước
3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục