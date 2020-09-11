‘Mỹ nhân Tân Cương’ Địch Lệ Nhiệt Ba diện váy ôm sát khoe body mướt mát nhưng lại lộ dấu hiệu lão hóa giữa sự kiện

Loạt khoảnh khắc xinh đẹp của nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba trong sự kiện mới đây đang thu hút sự chú ý của netizen xứ Trung.

Mới đây, nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba đã có mặt tại một sự kiện quảng bá nhãn hàng diễn ra ở thành phố Thượng Hải. Ngay khi xuất hiện trên thảm đỏ, “mỹ nhân Tân Cương” đã nhanh chóng chiếm trọn spotlight và khiến trung tâm thương mại náo loạn.

Địch Lệ Nhiệt Ba gây chú ý bởi hình ảnh sexy ngút ngàn cùng thần thái sang chảnh tại sự kiện – Ảnh: Internet

Qua loạt khoảnh khắc chia sẻ, nữ diễn viên diện váy nhung đỏ bó sát khoe trọn đường cong cơ thể. Đặc biệt, Địch Lệ Nhiệt Ba còn gây chú ý với đôi gò bồng đảo căng đầy cùng vòng eo “con kiến” và đôi chân dài cực phẩm. Một lần nữa, cư dân mạng phải trầm trồ trước vẻ đẹp của mỹ nhân đẹp nhất nhì Cbiz.

'Mỹ nhân Tân Cương' xinh đẹp không tì vết tại sự kiện - Ảnh: Internet

Có thể thấy, Địch Lệ Nhiệt Ba ngày càng dạn dĩ hơn khi lựa chọn trang phục. Tại những sự kiện gần đây, nữ diễn viên liên tục gây chú ý khi diện những chiếc váy bó sát giúp khoe triệt để lợi thế hình thể.

Ngay khi dân tình đang mải tung hô nhan sắc của “mỹ nhân Tân Cương” thì một khoảnh khắc do cánh phóng viên đăng tải đã làm lộ rõ nhược điểm ngoại hình hiếm hoi của Địch Lệ Nhiệt Ba.

Khoảnh khắc lộ dấu hiệu lão hóa của Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Theo đó, phần cổ và cằm của cô xuất hiện phần nọng nhăn nheo thấy rõ. Không ít người bất ngờ khi Địch Lệ Nhiệt Ba đã bắt đầu lão hóa ở tuổi 28. Đây là dấu hiệu đáng lo ngại đối với mỹ nhân.

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