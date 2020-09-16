Những bộ cánh quyến rũ, sexy nhất của ‘Mỹ nhân đẹp nhất thế giới’ Tzuyu (TWICE) trên thảm đỏ

Sao quốc tế 16/09/2020 18:02

Mỗi lần xuất hiện trên thảm đỏ, nhan sắc đỉnh cao của mỹ nhân nhà TWICE - Tzuyu khiến cư dân mạng không ngừng bấn loạn.

Trong làng giải trí xứ Hàn, Tzuyu (TWICE) được mệnh danh là một trong những mỹ nhân hàng đầu, sở hữu lượng fan đông đảo khắp châu Á. Theo đó, Tzuyu sở hữu vẻ đẹp đài các, dịu dàng như thiên sứ.

Có thể nói, nhan sắc của em út TWICE chưa bao giờ khiến công chúng thất vọng, nhất là những khi cô nàng xuất hiện tại các sự kiện giải trí.

Những bộ cánh quyến rũ, sexy nhất của ‘Mỹ nhân đẹp nhất thế giới’ Tzuyu (TWICE) trên thảm đỏ - Ảnh 1

Trên thảm đỏ ‘Gaon Chart Music Awards’ năm 2018, Tzuyu khiến công chúng phải xuýt xoa trầm trồ khi xuất hiện với diện mạo lộng lẫy, đài các trong bộ váy đen bó sát gợi cảm – Ảnh: Internet

Những bộ cánh quyến rũ, sexy nhất của ‘Mỹ nhân đẹp nhất thế giới’ Tzuyu (TWICE) trên thảm đỏ - Ảnh 2

Trong một sự kiện khác, nữ thần tượng khéo léo chọn trang phục khoe được dáng người cực chuẩn, body thon gọn nuột nà và chiều cao đáng ngưỡng mộ 1m72 – Ảnh: Internet

Những bộ cánh quyến rũ, sexy nhất của ‘Mỹ nhân đẹp nhất thế giới’ Tzuyu (TWICE) trên thảm đỏ - Ảnh 3

Diện chiếc váy hồng ngọt ngào, em út TWICE trông như một cô tiểu thư trên thảm đỏ. Vẻ đẹp vừa nữ tính, sang trọng vừa cổ điển của cô hiếm có mỹ nhân nào trong Kbiz bì kịp – Ảnh: Internet

Những bộ cánh quyến rũ, sexy nhất của ‘Mỹ nhân đẹp nhất thế giới’ Tzuyu (TWICE) trên thảm đỏ - Ảnh 4

Xuất hiện tại ‘Genie Music Award’, Tzuyu diện đầm đuôi cá màu trắng thanh thuần, nhan sắc rực rỡ đầy nổi bật. Đặc biệt, vóc dáng ‘mình hạc xương mai’ của nữ thần tượng khiến ai nấy đều phải ghen tỵ. Dù nhỏ tuổi nhất nhóm nhưng thần thái của Tzuyu không hề thua kém các chị - Ảnh: Internet

Những bộ cánh quyến rũ, sexy nhất của ‘Mỹ nhân đẹp nhất thế giới’ Tzuyu (TWICE) trên thảm đỏ - Ảnh 5

Chắc chỉ có Tzuyu mới dám diện bộ trang phục kén dáng như thế này trên thảm đỏ MAMA 2018. Giọng ca nhà JYP thành công tỏa sáng nhờ vẻ đẹp hoàn hảo không góc chết của mình – Ảnh: Internet

Những bộ cánh quyến rũ, sexy nhất của ‘Mỹ nhân đẹp nhất thế giới’ Tzuyu (TWICE) trên thảm đỏ - Ảnh 6

Khoảnh khắc khiến người hâm mộ châu Á bấn loạn nhất là đây! Tại sự kiện ‘Seoul Music Awards 2020’, Tzuyu xuất hiện với chiếc váy trắng muốt đẹp như tiên tử. Nét đẹp thanh cao, băng thanh ngọc khiết của thành viên TWICE được khen ngợi hết lời – Ảnh: Internet  

Qua loạt ảnh trên, Tzuyu quả thực xứng đáng với danh hiệu “mỹ nhân đẹp nhất thế giới”.

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Từ khóa:   mỹ nhân đẹp nhất thế giới Nữ thần Tzuyu Tzuyu

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