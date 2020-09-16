Những bộ cánh quyến rũ, sexy nhất của ‘Mỹ nhân đẹp nhất thế giới’ Tzuyu (TWICE) trên thảm đỏ

Mỗi lần xuất hiện trên thảm đỏ, nhan sắc đỉnh cao của mỹ nhân nhà TWICE - Tzuyu khiến cư dân mạng không ngừng bấn loạn.
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Trong làng giải trí xứ Hàn, Tzuyu (TWICE) được mệnh danh là một trong những mỹ nhân hàng đầu, sở hữu lượng fan đông đảo khắp châu Á. Theo đó, Tzuyu sở hữu vẻ đẹp đài các, dịu dàng như thiên sứ.
Có thể nói, nhan sắc của em út TWICE chưa bao giờ khiến công chúng thất vọng, nhất là những khi cô nàng xuất hiện tại các sự kiện giải trí.
Qua loạt ảnh trên, Tzuyu quả thực xứng đáng với danh hiệu “mỹ nhân đẹp nhất thế giới”.