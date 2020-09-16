Những bộ cánh quyến rũ, sexy nhất của ‘Mỹ nhân đẹp nhất thế giới’ Tzuyu (TWICE) trên thảm đỏ

Trong làng giải trí xứ Hàn, Tzuyu (TWICE) được mệnh danh là một trong những mỹ nhân hàng đầu, sở hữu lượng fan đông đảo khắp châu Á. Theo đó, Tzuyu sở hữu vẻ đẹp đài các, dịu dàng như thiên sứ.

Có thể nói, nhan sắc của em út TWICE chưa bao giờ khiến công chúng thất vọng, nhất là những khi cô nàng xuất hiện tại các sự kiện giải trí.