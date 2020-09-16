Dàn sao Hoa ngữ qua ảnh chụp vội của ‘team qua đường’: Triệu Lệ Dĩnh gây choáng nhưng không sốc bằng mỹ nhân ‘Diên Hi Công Lược’

Mới đây, một blogger bất ngờ đăng tải loạt hình ảnh của các mỹ nhân Hoa ngữ do người qua đường chụp. Ngay lập tức, những khoảnh khắc này đã trở thành chủ đề nóng được nhiều người bàn tán xôn xao.

Theo đó, Triệu Lệ Dĩnh, Angela Baby… qua ống kính camera thường vẫn xinh đẹp bất chấp. Bên cạnh đó, vẫn có không ít ngôi sao bị “dìm hàng” và để lộ khuyết điểm nhan sắc.