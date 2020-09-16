Dàn sao Hoa ngữ qua ảnh chụp vội của ‘team qua đường’: Triệu Lệ Dĩnh gây choáng nhưng không sốc bằng mỹ nhân ‘Diên Hi Công Lược’

Sao quốc tế 16/09/2020 15:22

Những bức ảnh không chỉnh sửa của dàn mỹ nhân đình đám Cbiz như Triệu Lệ Dĩnh, Angela Baby, Địch Lệ Nhiệt Ba… đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Mới đây, một blogger bất ngờ đăng tải loạt hình ảnh của các mỹ nhân Hoa ngữ do người qua đường chụp. Ngay lập tức, những khoảnh khắc này đã trở thành chủ đề nóng được nhiều người bàn tán xôn xao.

Theo đó, Triệu Lệ Dĩnh, Angela Baby… qua ống kính camera thường vẫn xinh đẹp bất chấp. Bên cạnh đó, vẫn có không ít ngôi sao bị “dìm hàng” và để lộ khuyết điểm nhan sắc.

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Dương Tử có phần tròn trịa hơn so với ảnh đã qua chỉnh sửa nhưng nàng ‘Đồng Niên’ vẫn chiếm được thiện cảm của nhiều người nhờ ngũ quan nhỏ nhắn, thanh tú – Ảnh: Internet

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Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn giữ được thần thái ngút ngàn và nhan sắc đỉnh cao dù chất lượng ảnh khá kém - Ảnh: Internet

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Hậu sinh con, Triệu Lệ Dĩnh ngày càng thăng hạng nhan sắc. Với bức ảnh chụp cận này của ‘team qua đường’, bà xã Phùng Thiệu Phong chẳng hề bị dìm hàng. Nhan sắc đẹp mặn mà của nữ diễn viên chưa từng khiến fan thất vọng – Ảnh: Internet

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Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh - Cảnh Điềm ghi điểm với nhan sắc tươi tắn và rạng rỡ dù bức ảnh chưa qua chỉnh sửa - Ảnh: Internet

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Trong bức hình do người qua đường chụp, Angela Baby gây ấn tượng với vẻ đẹp sắc sảo. Tuy nhiên, cô nàng cũng để lộ dấu hiệu lão hóa ở phần mắt – Ảnh: Internet

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‘Thánh nữ xuyên không’ Triệu Lộ Tư vô cùng xinh đẹp và đáng yêu dù chỉ trang điểm nhẹ nhàng – Ảnh: Internet

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Nữ diễn viên Liễu Nham khiến fan hoảng hồn khi xuất hiện trên thảm đỏ với gương mặt cứng đơ và khác lạ - Ảnh: Internet

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Mỹ nhân ‘Diên Hi Công Lược’ - Ngô Cẩn Ngôn lộ gương mặt mệt mỏi, bọng mắt to kém sắc qua ảnh chụp vội - Ảnh: Internet

Trên mạng xã hội, người hâm mộ liên tục để lại những bình luận bảo vệ nhan sắc cho thần tượng, đồng thời “dìm hàng” không thương tiếc các mỹ nhân khác.

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Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Dương Tử Triệu Lộ Tư

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