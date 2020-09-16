Dàn sao Hoa ngữ qua ảnh chụp vội của ‘team qua đường’: Triệu Lệ Dĩnh gây choáng nhưng không sốc bằng mỹ nhân ‘Diên Hi Công Lược’

Những bức ảnh không chỉnh sửa của dàn mỹ nhân đình đám Cbiz như Triệu Lệ Dĩnh, Angela Baby, Địch Lệ Nhiệt Ba… đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng.
- Rosé (BLACKPINK) khiến dân tình điên đảo với loạt ảnh phô diễn vòng 1 trên bìa tạp chí
- Hậu ly hôn, Song Hye Kyo thành công hơn Song Joong Ki, nhìn khối tài sản ròng mà choáng
Mới đây, một blogger bất ngờ đăng tải loạt hình ảnh của các mỹ nhân Hoa ngữ do người qua đường chụp. Ngay lập tức, những khoảnh khắc này đã trở thành chủ đề nóng được nhiều người bàn tán xôn xao.
Theo đó, Triệu Lệ Dĩnh, Angela Baby… qua ống kính camera thường vẫn xinh đẹp bất chấp. Bên cạnh đó, vẫn có không ít ngôi sao bị “dìm hàng” và để lộ khuyết điểm nhan sắc.
Trên mạng xã hội, người hâm mộ liên tục để lại những bình luận bảo vệ nhan sắc cho thần tượng, đồng thời “dìm hàng” không thương tiếc các mỹ nhân khác.