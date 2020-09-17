BXH sao Hoa ngữ tuần 2 tháng 9: Vương Nhất Bác leo lên dẫn đầu, Dương Mịch vượt mặt Địch Lệ Nhiệt Ba

Trong bảng xếp hạng sao Cbiz quyền lực nhất tuần 2 tháng 9, nam diễn viên Vương Nhất Bác đã xuất sắc vượt qua nhiều tên tuổi nổi tiếng để dẫn đầu.

Mới đây, Sina Entertainment đã công bố kết quả từ việc phân tích các dữ liệu tìm kiếm, lượt tương tác, thống kê về số lượng, ảnh hưởng xã hội và chỉ số giá trị yêu mến từ người hâm mộ của các nghệ sĩ nổi tiếng trong tuần qua. Mỗi một chỉ số sẽ được tích lũy và tổng hợp để đưa ra xếp hạng cuối cùng ở từng khu vực.

Theo đó, những nghệ sĩ quyền lực nhất tuần sẽ được thống kê theo các khu vực gồm: Đại Lục Trung Quốc, Hong Kong, Macao – Đài Loan, các quốc gia châu Á – Thái Bình Dương, châu Âu – Hoa Kỳ và xếp hạng ngôi sao mới trên mạng xã hội Weibo.

BXH khu vực Đại Lục - Ảnh: Internet

Ở khu vực Đại Lục, mỹ nam “Trần Tình Lệnh” Vương Nhất Bác đã vươn lên dẫn đầu. Hiện tại, nhờ tham gia show truyền hình “Street dance of China” mùa 3 mà Vương Nhất Bác rất được chú ý. Bên cạnh đó, 2 bộ phim truyền hình được mong chờ của nam diễn viên cũng sắp được lên sóng.

Mỹ nam họ Vương giành vị trí đầu bảng - Ảnh: Internet

Trong khi đó, Thái Từ Khôn đứng ở vị trí thứ 3 và Dịch Dương Thiên Tỉ ở vị trí thứ 6. Hai nữ diễn viên hiếm hoi có mặt trong bảng xếp hạng này là Dương Mịch và Địch Lệ Nhiệt Ba. Nữ diễn viên “Cung tỏa tâm ngọc” đứng thứ 3 và “mỹ nhân Tân Cương” ngậm ngùi ở vị trí thứ 8.

Top 10 nam nữ diễn viên quyền lực nhất tuần 2 tháng 9.

Vương Nhất Bác Thái Từ Khôn Dương Mịch Chu Nhất Long Nhậm Hào Dịch Dương Thiên Tỉ Phạm Thừa Thừa Địch Lệ Nhiệt Ba Châu Chấn Nam Dương Dương

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