Ảnh hậu trường bị rò rỉ, Triệu Lệ Dĩnh lộ nhan sắc thật gây choáng, mặt sưng vù khác lạ

Loạt khoảnh khắc mới nhất của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh trên phim trường khiến không ít người hâm mộ thất vọng.

Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh đã có mặt tại buổi lễ khai máy dự án truyền hình mới mang tên “Hạnh phúc đến mọi nhà”. Được biết, nữ diễn viên sẽ hợp tác cùng ông xã Đường Yên – La Tấn. Ngay sau đó, những hình ảnh của ekip đoàn phim “Hạnh phúc đến mọi nhà” đã được chia sẻ trên mạng xã hội. Qua loạt khoảnh khắc đăng tải, nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh bỗng trở thành chủ đề bàn tán của netizen xứ Trung.

Triệu Lệ Dĩnh và La Tấn trong buổi lễ khai máy - Ảnh: Internet Theo đó, bà xã Phùng Thiệu Phong lộ gương mặt sưng lớn, đường nét kém tinh tế, khác xa so với những hình ảnh đã được chỉnh sửa kỹ càng. Nhiều người không ngại thẳng thừng chê bai nhan sắc của nàng “Sở Kiều”.

Những hình ảnh không chỉnh sửa của Triệu Lệ Dĩnh nhận được sự quan tâm lớn – Ảnh: Internet Trên mạng xã hội, nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh gây nhiều tranh cãi. Trong khi một số người hâm mộ tỏ ý bênh vực thì không ít cư dân mạng cảm thấy thất vọng trước vẻ ngoài kém sắc của nữ diễn viên: “Sao gương mặt của cô ấy lại sưng lên như vậy nhỉ?”, “Cũng đâu đến nỗi tệ, chỉ là mặt hơi sưng thôi”, “Có vẻ như cô ấy cũng không trang điểm đậm”, “Hóa ra cũng chỉ là nhờ photoshop”, “Khác so với hình ảnh từ các sự kiện trước ghê”, “Thất vọng quá”... Ảnh chỉnh sửa cũng không cứu vớt được nhan sắc của mỹ nhân 8x - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, những hình ảnh đã được chỉnh sửa của Triệu Lệ Dĩnh cũng được một số blogger chia sẻ trên Weibo. Tuy nhiên, không khó để nhận ra gương mặt của Triệu Lệ Dĩnh đã được “cà app” quá đà khiến nhan sắc thay đổi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/anh-hau-truong-bi-ro-ri-trieu-le-dinh-lo-nhan-sac-that-gay-choang-mat-sung-vu-khac-la-380663.html