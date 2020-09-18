Miss Grand Thailand 2020: Hàng loạt thí sinh gặp sự cố ‘lộ hàng’ khi trình diễn áo tắm, vòng 1 thi nhau ‘nhảy xổ’ ra ngoài

Sao quốc tế 18/09/2020 16:18

Trên sóng livestream cuộc thi Miss Grand Thailand 2020, nhiều thí sinh đã gặp sự cố hớ hênh vòng 1 khi trình diễn trang phục áo tắm.

Mới đây, bán kết cuộc thi Miss Grand Thailand 2020 (Hoa hậu Hòa bình Thái Lan) đã chính thức diễn ra và thu hút đông đảo sự chú ý của công chúng. Được biết, hai phần thi trong đêm bán kết là trình diễn trang phục dạ hội và áo tắm.

Trong đó, vòng thi được khán giả chờ đợi nhất chính là trình diễn áo tắm. Về phần thí sinh, đây chính là cơ hội giúp họ phô diễn được lợi thế hình thể và ghi điểm với ban giám khảo.

Tuy nhiên, dàn thí sinh Miss Grand Thailand 2020 đã gặp phải sự cố nhạy cảm ngay trên sóng livestream trước cả ngàn người theo dõi vì thiết kế áo tắm lệch vai khá “rẻ tiền” của ban tổ chức chương trình.

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Chỉ lỡ hất tóc mạnh tạo dáng mà vòng 1 của người đẹp này đã ‘nhảy xổ’ ra khỏi áo tắm, lộ cả miếng dán ngực – Ảnh: Internet

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Dường như không biết bản thân đã ‘lộ hàng’, cô nàng vẫn say mê trình diễn khiến nửa bầu ngực gần như lộ thiên ngay trên sân khấu – Ảnh: Internet

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Một thí sinh khác cũng gặp sự cố tương tự với mẫu áo tắm lệch vai này – Ảnh: Internet

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Phần trình diễn áo tắm bỗng trở thành thảm họa khi hàng loạt thí sinh hớ hênh bộ phận nhạy cảm – Ảnh: Internet

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Một trong những khoảnh khắc xấu hổ trên sóng livestream của người đẹp Thái Lan – Ảnh: Internet

Theo nhận xét của khán giả, áo tắm của chương trình có chất liệu khá mỏng manh, không được may đo theo đúng tỉ lệ cơ thể thí sinh nên mới xảy ra những tình huống trớ trêu thế này. Cư dân mạng ngao ngán cho biết, chưa có cuộc thi hoa hậu nào mà thí sinh lại lộ ngực nhiều đến vậy.

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Từ khóa:   sự cố sân khấu Miss Grand Thailand 2020 thí sinh hoa hậu

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