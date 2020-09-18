Đọ sắc cùng 2 mỹ nhân đình đám nhất nhì Cbiz, Angela Baby bị lấn át hoàn toàn lại còn lộ nhược điểm vóc dáng

Khoảnh khắc 3 mỹ nhân hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ: Angela Baby, Lý Thấm, Trương Thiên Ái đứng chung sân khấu khiến netizen vô cùng phấn khích.

Mới đây, những hình ảnh hiếm hoi tại chương trình có sự tham gia của Angela Baby, Lý Thấm và Trương Thiên Ái bất ngờ được lan truyền trên mạng xã hội. Được biết, đây là lần đầu tiên 3 mỹ nhân đình đám nhất nhì Cbiz có màn đọ sắc chung một khung hình. Theo đó, netizen xứ Trung dành nhiều sự quan tâm cho bà xã Huỳnh Hiểu Minh.

Angela Baby, Lý Thấm, Trương Thiên Ái gây chú ý khi cùng nhau ghi hình cho một sự kiện – Ảnh: Internet

Qua loạt ảnh do Sohu đăng tải, Angela Baby diện đầm ánh kim lấp lánh được cắt xẻ táo bạo, giúp cô khoe khéo xương quai xanh quyến rũ và vóc dáng thanh mảnh. Tuy nhiên, nữ diễn viên lại bị cho là kém nổi bật hơn hẳn đàn em Trương Thiên Ái.

Angela Baby có phần kém sắc hơn 2 đàn em - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, mỹ nhân “Vân Trung Ca” cũng lộ khuyết điểm vóc dáng trong loạt ảnh chưa qua chỉnh sửa. Cụ thể, nhiều cư dân mạng nhận xét vòng 1 căng đầy của nữ diễn viên bỗng dưng mất hút.

Diện đầm xẻ táo bạo nhưng Angela Baby lại khiến dân tình đặt dấu hỏi về vòng một gợi cảm – Ảnh: Internet

Lý Thấm và Trương Thiên Ái được ca ngợi hết lời - Ảnh: Internet

Dưới bài đăng, nhiều netizen để lại bình luận: “Vòng một của Baby đâu rồi ấy nhỉ”, “Cô ấy lựa chọn bộ váy không phù hợp rồi”, “Không biết lên hình thế nào nhưng chiếc váy này làm Angela Baby già dặn quá”, “Tôi thấy Baby dù đứng giữa nhưng Trương Thiên Ái lại nổi bật hơn”, “Lý Thấm cũng rất nhẹ nhàng và nền nã đấy chứ”...

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