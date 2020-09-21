Loạt khoảnh khắc mới nhất của nữ thần tượng Jennie (BLACKPINK) đang khiến cư dân mạng bấn loạn vì quá xuất sắc.

Mới đây, Jennie (BLACKPINK) đã xuất hiện trong MV “Ice Cream” bản lời nhạc và ngay lập tức khiến người hâm mộ điên đảo. Theo đó, video được thực hiện theo hình thức livestream cá nhân trong chính phòng ngủ của các thành viên. Dù bối cảnh chỉ gói gọn ở không gian nhỏ hẹp nhưng các thành viên BLACKPINK vẫn khiến MV trở nên tràn đầy màu sắc và ngọt ngào hơn bao giờ hết nhờ nhan sắc đỉnh cao.

Bối cảnh của MV là chính phòng ngủ của các thành viên BLACKPINK - Ảnh: Internet

Đọ sắc cùng dàn mỹ nhân đình đám gồm Jisoo, Lisa, Rosé và chị đẹp Selena Gomez, Jennie vẫn nổi bần bật nhờ vẻ ngoài vừa quyến rũ vừa đáng yêu.

Jennie khiến dân tình xôn xao với màn xuất hiện cực gợi cảm và quyến rũ – Ảnh: Internet

Trong MV, gà cưng YG diện áo dây mỏng manh khoe khéo xương quai xanh gợi cảm và vòng 1 căng đầy e ấp. Đặc biệt, cách tạo dáng và thần thái của Jennie cũng vô cùng thu hút khiến netizen thi nhau “xỉu lên xỉu xuống”.

Nữ thần tượng khoe khéo bờ vai trần sexy và vòng 1 nóng bỏng – Ảnh: Internet

Cười một cái là lại đáng yêu ngút trời thế này thì ai mà chịu nổi – Ảnh: Internet

Có thể nói, nữ thần tượng nhà “Hắc Hường” sở hữu khả năng thiên biến vạn hóa khó lường. Dù ăn mặc gợi cảm và có phần trưởng thành nhưng cô nàng chỉ cần nở nụ cười là fan lại thấy cả một bầu trời đáng yêu.

Cư dân mạng xứ Hàn và quốc tế thi nhau khen ngợi vẻ ngoài của Jennie: “Cưng chết mất Jennie ơi”, “A cái này đáng yêu quá”, “Đến cả chú chó cũng đáng yêu nữa”, “Cô ấy nhìn cứ như là em bé ấy”, “Ôi công chúa của tôi”...

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