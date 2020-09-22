Sau 5 năm kết hôn, Angela Baby lần đầu tiết lộ góc khuất cuộc đời, từng gặp tai nạn máy bay

Sao quốc tế 22/09/2020 17:41

Ngày càng nổi tiếng, nữ diễn viên Angela Baby phải chịu nhiều áp lực từ dư luận cũng như liên tục đối mặt với những tin đồn vô căn cứ khiến cô rơi vào trầm cảm.

Mới đây, Angela Baby đã có một cuộc phỏng vấn với trang QQ về những câu chuyện chưa từng tiết lộ về cuộc sống cá nhân. Sau 5 năm kết hôn, bà xã Huỳnh Hiểu Minh lần đầu bộc bạch những biến cố xảy đến với cuộc đời cô.

Angela Baby chia sẻ, cách đây nhiều năm, cô từng gặp tai nạn máy bay và may mắn thoát chết. Theo đó, nữ diễn viên đã có mặt trên chuyến bay từ Hong Kong tới Los Angeles nhưng máy bay gặp sự cố nên buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống biển Thái Bình Dương.

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Nữ diễn viên từng gặp tai nạn máy bay - Ảnh: Internet

Ở trên máy bay rung lắc không ngừng, Angela Baby vô cùng lo sợ. Trong lúc nguy cấp, suy nghĩ thôi thúc bản năng sinh tồn của cô chính là tình mẫu tử. Cô bắt đầu chuẩn bị kính, hộ chiếu, thức ăn nhẹ, trong đầu suy nghĩ về những hành động kêu cứu nếu trường hợp xấu nhất xảy ra. May mắn thay, máy bay đã hạ cánh an toàn xuống 1 hòn đảo và tất cả mọi người đều bình an.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng trải lòng về quãng thời gian gần như rơi vào trầm cảm vì áp lực dư luận. Trong suốt 2 tháng, cô liên tục mất ngủ và tâm trạng luôn ủ rũ, cáu kỉnh. Tuy nhiên, nhờ con trai Bọt Biển Nhỏ, bà xã Huỳnh Hiểu Minh dần lấy lại cân bằng.

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Nhận nhiều chỉ trích và mỉa mai từ netizen, Angela Baby bị stress nặng nhưng nhờ con trai mà cô vực dậy được tinh thần – Ảnh: Internet

Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, Angela Baby cho biết cô thường cảm thấy lo sợ, bất an khi đi quay hình hay tham gia gameshow. Nguyên nhân là vì Bọt Biển Nhỏ vẫn còn nhỏ và đang ở nhà ngóng chờ cô.

Những chia sẻ này của mỹ nhân “Vân Trung Ca” đã nhận được nhiều sự đồng cảm của khán giả.

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Từ khóa:   Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh bà xã Huỳnh Hiểu Minh diễn viên Angela Baby

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