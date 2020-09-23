Ảnh teaser vừa công bố, Jennie (BLACKPINK) lập tức gây bão với visual bùng nổ nhưng dân mạng chỉ quan tâm đến chi tiết này

Người hâm mộ châu Á đang bấn loạn trước tạo hình đầy mới lạ của Jennie (BLACKPINK) trong ảnh teaser cho full album đầu tay.

Sáng nay, YG Entertainment đã tung loạt ảnh teaser thành viên BLACKPINK thứ 2 cho full album đầu tay của nhóm phát hành vào tháng 10 này. Theo đó, thành viên tiếp theo lên sàn chính là “công chúa YG” Jennie.

Ảnh teaser nhá hàng cho full album của Jennie - Ảnh: Internet

Ngay lập tức, hình ảnh của Jennie đã gây bão mạng xã hội. Trong teaser nhá hàng, Jennie xuất hiện với diện mạo dễ thương ngọt ngào nhưng vẫn toát lên nét cá tính, chất ngầu không lẫn vào đâu được.

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Tuy nhiên, điều khiến netizen chú ý nhất chính là kiểu tóc mái của Jennie. Trước đó, cô nàng đã từng thử qua kiểu tạo hình này nhưng chỉ dùng tóc giả, chưa bao giờ thật sự cắt tóc mái. Với lần tái xuất này, người hâm mộ đã được dịp thỏa mãn khi “búp bê sống” thử kiểu đầu mới lạ này.

Trước đó, Jennie cũng khiến dân tình phát sốt với kiểu tóc mái xinh như búp bê trong MV ‘Ice Cream’ nhưng hoàn toàn là ‘giả trân’ - Ảnh: Internet

Có thể thấy, “chanel sống” Jennie hoàn toàn cân được mọi phong cách, mọi kiểu tóc. Để mái dài thì sang chảnh, kiêu kỳ nhưng chỉ cần cắt ngắn thì lại đáng yêu, dễ thương hết nấc.

Tạo hình quyến rũ của chị cả BLACKPINK - Ảnh: Internet

Sau ảnh teaser của 2 thành viên Jisoo và Jennie, người hâm mộ đang vô cùng mong chờ tạo hình của Lisa và Rosé. Được biết, full album đầu tay của BLACKPINK “The Album” sẽ lên kệ vào ngày 12/10.

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