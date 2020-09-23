Thân thiết là thế, Lisa và Rosé vẫn có lúc giận hờn, ‘lục đục’ nội bộ vì nguyên nhân không ngờ

Sao quốc tế 23/09/2020 17:32

Vốn thân thiết như chị em nhưng Rosé (BLACKPINK) cũng từng bị tổn thương vì thành viên cùng nhóm Lisa bởi những hiểu lầm không đáng có.

Mới đây, trong tập 6 của chương trình thực tế của BLACKPINK, hai nữ thần tượng LisaRosé đã ngồi cạnh nhau trên chuyến bay đến Malaysia. Tuy nhiên, một tình huống bất ngờ đã xảy ra khiến Rosé cảm thấy thất vọng, buồn bã vì bị tổn thương.

Cụ thể, khi Lisa bắt đầu ngủ trên máy bay, Rosé đã tính đến việc bật vách ngăn giữa 2 ghế để cô bạn thân có không gian riêng và ngủ ngon hơn. Sau đó, giọng ca chính nhà Hắc Hường cũng chìm vào giấc ngủ và khi tỉnh dậy, cô đã thấy vách ngăn được dựng lên. Điều này đã khiến Rosé cảm thấy hụt hẫng vì cảm giác như Lisa cố tình phớt lờ cô.

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Rosé và Lisa vô cùng thân thiết nhưng giữa họ vẫn sẽ có những lúc giận dỗi, hiểu lầm – Ảnh: Internet

Tuy nhiên, tất cả chỉ là hiểu lầm. Trên thực tế, Lisa dựng vách ngăn vì muốn Rosé có không gian riêng để ngủ ngon hơn. Em út BLACKPINK giải thích: “Tớ chỉ nghĩ cậu không thoải mái thôi mà. Tớ nghĩ cậu muốn có không gian cá nhân. Cậu ngủ quên nên tớ đã dựng vách ngăn lên”.

Trước lời giải thích của Lisa, Rosé cho biết cô không cảm thấy phiền khi ngủ mà không dựng vách ngăn. Ngay sau đó, Lisa đã chủ động làm lành với Rosé: “Điều đó khiến cậu thấy tệ à? Là lỗi của tớ... Bây giờ thì tớ sẽ không dựng nó lên nữa”.

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May mắn là ngay sau đó, cả hai đã cùng nhau trò chuyện và hiểu nhầm được hóa giải – Ảnh: Internet

Đôi bạn sau khi hóa giải hiểu lầm liền nhanh chóng thân thiết trở lại. Có thể thấy, vì quá quan tâm đến đối phương mà cả hai đã vô tình gây ra hiểu lầm.

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Từ khóa:   Rosé Lisa thành viên BLACKPINK

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