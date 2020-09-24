Angela Baby diện váy cúp ngực khoe vòng 1 căng tràn trên thảm đỏ, lấn át ‘học trò Lisa’ trong cùng khung hình

Cùng đứng chung trên một sân khấu, Angela Baby và “học trò Lisa” Ngu Thư Hân đã được netizen xứ Trung đặt lên bàn cân nhan sắc.

Mới đây, nữ diễn viên Angela Baby đã có mặt tại một sự kiện quy tụ dàn sao hot của làng giải trí Hoa ngữ gồm có Ngu Thư Hân (THE9) và Tiểu Quỷ Vương Lâm Khải (NINE PERCENT).

Angela Baby cùng Ngu Thư Hân và Tiểu Quỷ xuất hiện chung tại 1 sự kiện - Ảnh: Internet

Theo đó, đây là lần đầu tiên bà xã Huỳnh Hiểu Minh và mỹ nhân THE9 xuất hiện cùng nhau trên một sân khấu lớn. Ngay lập tức, sự kiện này đã thu hút sự chú ý của truyền thông lẫn người hâm mộ. Qua loạt ảnh chia sẻ, nhan sắc của 2 mỹ nhân đình đám Cbiz trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên khắp các trang mạng xứ Trung.

Angela Baby diện đầm cúp ngực khoe khéo vòng 1 căng đầy gợi cảm – Ảnh: Internet

Trong khi Angela Baby diện váy cúp ngực đầy nóng bỏng giúp khoe triệt để lợi thế hình thể, thì Ngu Thư Hân lại gây ấn tượng với phong cách nhí nhảnh, kín đáo hơn hẳn.

Ngu Thư Hân diện váy vàng xinh xắn, gương mặt trang điểm nhẹ cùng mái tóc được búi 2 bên cực đáng yêu – Ảnh: Internet

Theo nhận xét của cư dân mạng, bà xã Huỳnh Hiểu Minh sở hữu nhan sắc đẹp không tì vết và body chuẩn không cần chỉnh. Có thể nói, vẻ quyến rũ của cô hoàn toàn lấn át “học trò Lisa”. Tuy nhiên, “thánh lố” Ngu Thư Hân vẫn ghi điểm nhờ nhan sắc ngọt ngào, đáng yêu.

Xét về độ sexy, Angela Baby dễ dàng lấn át đàn em kém 6 tuổi Ngu Thư Hân – Ảnh: Internet

Nhan sắc cực phẩm của Angela Baby - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, trong loạt ảnh do fan chụp lại và chia sẻ lên mạng xã hội, Angela Baby gây sốt bởi nhan sắc và thần thái ngút ngàn. Cô nàng quả xứng danh mỹ nhân đẹp nhất làng giải trí Hoa ngữ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/angela-baby-dien-vay-cup-nguc-khoe-vong-1-cang-tran-tren-tham-do-lan-at-hoc-tro-lisa-trong-cung-khung-hinh-381014.html