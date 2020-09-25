Loạt ảnh tốt nghiệp hiếm hoi của dàn mỹ nhân Hoa ngữ: Triệu Lệ Dĩnh khác lạ, Địch Lệ Nhiệt Ba lộ mặt mộc gây choáng

Sao quốc tế 25/09/2020 11:58

Những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc tốt nghiệp của dàn mỹ nhân Hoa ngữ thuở chưa gia nhập làng giải trí bất ngờ bị “đào mộ” và lan truyền trên mạng xã hội.

Sau khi nổi tiếng, những khoảnh khắc thuở “còn phèn” của dàn mỹ nhân Hoa ngữ thường được giấu kín. Thế nhưng mới đây, một blogger bất ngờ đào lại loạt ảnh tốt nghiệp của nhiều ngôi sao nổi tiếng Cbiz như Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi, Triệu Vy, Địch Lệ Nhiệt Ba… Ngay lập tức, netizen xứ Trung vô cùng thích thú khi xem lại loạt khoảnh khắc hiếm hoi này.

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Lưu Diệc Phi xinh đẹp thuần khiết xứng danh ‘thần tiên tỷ tỷ’ từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường – Ảnh: Internet

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‘Tiểu Yến Tử’ Triệu Vy đáng yêu, tinh nghịch khiến bao chàng trai say đắm – Ảnh: Internet

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Mỹ nhân Cảnh Điềm sở hữu gương mặt xinh xắn, làn da trắng cùng đôi mắt to hút hồn trong bức ảnh chụp tốt nghiệp – Ảnh: Internet

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Bà xã Ngô Kỳ Long – nữ diễn viên Lưu Thi Thi sở hữu vẻ đẹp dịu dàng cùng làn da trắng hồng không tì vết – Ảnh: Internet

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Thuở chưa gia nhập làng giải trí, Triệu Lệ Dĩnh gây ấn tượng với gương mặt bầu bĩnh, dễ thương khác xa với vẻ ngoài sắc sảo, quyến rũ như hiện tại – Ảnh: Internet

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Nhìn lại khoảnh khắc này của nữ diễn viên Trịnh Sảng (ngoài cùng bên trái), ai cũng tiếc nuối cho nhan sắc xinh đẹp một thời của cô. Hiện tại, gương mặt Trịnh Sảng đã có nhiều khác biệt do di chứng phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: Internet

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‘Mỹ nhân Tân Cương’ Địch Lệ Nhiệt Ba khiến nhiều người ngưỡng mộ khi sở hữu những đường nét thanh tú, hoàn hảo dù chỉ để mặt mộc - Ảnh: Internet

Có thể thấy hầu hết những mỹ nhân Hoa ngữ trên đều sở hữu vẻ đẹp tự nhiên, không thay đổi quá nhiều sau khi gia nhập làng giải trí.

‘Mỹ nhân Tân Cương’ Địch Lệ Nhiệt Ba bị lu mờ khi đứng cạnh tình tin đồn của mỹ nam ‘Cá mực hầm mật’

‘Mỹ nhân Tân Cương’ Địch Lệ Nhiệt Ba bị lu mờ khi đứng cạnh tình tin đồn của mỹ nam ‘Cá mực hầm mật’

Vốn là mỹ nhân đình đám của Cbiz nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba lại bị cho là kém sắc hơn hẳn nữ diễn viên vô danh Triệu Anh Tử - bạn gái tin đồn của Hồ Nhất Thiên.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Địch Lệ Nhiệt Ba Lưu Diệc Phi

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