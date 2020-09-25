Loạt ảnh tốt nghiệp hiếm hoi của dàn mỹ nhân Hoa ngữ: Triệu Lệ Dĩnh khác lạ, Địch Lệ Nhiệt Ba lộ mặt mộc gây choáng

Sau khi nổi tiếng, những khoảnh khắc thuở “còn phèn” của dàn mỹ nhân Hoa ngữ thường được giấu kín. Thế nhưng mới đây, một blogger bất ngờ đào lại loạt ảnh tốt nghiệp của nhiều ngôi sao nổi tiếng Cbiz như Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi, Triệu Vy, Địch Lệ Nhiệt Ba… Ngay lập tức, netizen xứ Trung vô cùng thích thú khi xem lại loạt khoảnh khắc hiếm hoi này.

Lưu Diệc Phi xinh đẹp thuần khiết xứng danh ‘thần tiên tỷ tỷ’ từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường – Ảnh: Internet