Loạt ảnh tốt nghiệp hiếm hoi của dàn mỹ nhân Hoa ngữ: Triệu Lệ Dĩnh khác lạ, Địch Lệ Nhiệt Ba lộ mặt mộc gây choáng

Những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc tốt nghiệp của dàn mỹ nhân Hoa ngữ thuở chưa gia nhập làng giải trí bất ngờ bị “đào mộ” và lan truyền trên mạng xã hội.
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Sau khi nổi tiếng, những khoảnh khắc thuở “còn phèn” của dàn mỹ nhân Hoa ngữ thường được giấu kín. Thế nhưng mới đây, một blogger bất ngờ đào lại loạt ảnh tốt nghiệp của nhiều ngôi sao nổi tiếng Cbiz như Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi, Triệu Vy, Địch Lệ Nhiệt Ba… Ngay lập tức, netizen xứ Trung vô cùng thích thú khi xem lại loạt khoảnh khắc hiếm hoi này.
Có thể thấy hầu hết những mỹ nhân Hoa ngữ trên đều sở hữu vẻ đẹp tự nhiên, không thay đổi quá nhiều sau khi gia nhập làng giải trí.