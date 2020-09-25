Netizen xứ Trung đang không ngừng tranh cãi về danh sách những mỹ nhân Hoa ngữ có tên trong đề cử “Nữ thần Kim Ưng 2020”.
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Mới đây, ban tổ chức “Nữ thần Kim Ưng” đã công bố danh sách bầu chọn chính thức cho Nữ thần Kim Ưng năm nay. Theo đó, những mỹ nhân được gọi tên gồm có Quan Hiểu Đồng, Lý Thấm, Giang Sơ Ảnh, Lý Nhất Đồng, Đàm Tùng Vận, Tống Thiến, Ngô Cẩn Ngôn và “học trò Lisa” Ngu Thư Hân.
Ngay lập tức, danh sách này đã gây ra nhiều tranh cãi. Nguyên nhân là vì Dương Mịch bị loại trực tiếp ra khỏi bảng đề cử. Trong khi đó, những cái tên kém nổi bật hơn như Ngô Cẩn Ngôn hay Ngu Thư Hân lại nghiễm nhiên xuất hiệt trong danh sách bầu chọn.
Trước đó, trong vòng bầu chọn trực tuyến trên mạng, Dương Mịch là nữ diễn viên nhận được nhiều số phiếu bầu chọn cao nhất của khán giả. Chính vì vậy, người hâm mộ mỹ nhân “Tam sinh tam thế” vô cùng kỳ vọng thần tượng của mình sẽ đạt được danh hiệu này sau bao năm vắng bóng. Hiện tại, người hâm mộ của Dương Mịch đang vô cùng bất bình.
“Nữ thần Kim Ưng” là danh hiệu cao quý dành cho nữ diễn viên nổi bật nhất trong năm ở lĩnh vực phim truyền hình. Theo đó, người được chọn sẽ múa khai mạc cho liên hoan phim. Những mỹ nhân đã từng giành được vị trí “Nữ thần Kim Ưng” gồm: Lưu Diệc Phi, Lý Tiểu Lộ, Vương Lạc Đan, Lưu Thi Thi, Triệu Lệ Dĩnh, Đường Yên và Địch Lệ Nhiệt Ba.
Cư dân mạng hiện đang vô cùng háo hức mong chờ cái tên sẽ giành được danh hiệu cao quý này trong năm nay.