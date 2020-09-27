Mới đây, nữ diễn viên Dương Tử đã có mặt tại Lễ trao giải Kim Kê Bách Hoa lần thứ 35 được diễn ra tại thành phố Trịnh Châu. Sự kiện đình đám này quy tụ dàn sao Cbiz khủng gồm: Mạnh Mỹ Kỳ, Huỳnh Hiểu Minh , Viên Tuyền, THE9 , Vương Tuấn Khải, Đồng Lệ Á...

Trên thảm đỏ lễ trao giải, Dương Tử diện đầm vàng lộng lẫy, khoe nhan sắc xinh đẹp như công chúa. Theo đó, nàng “Đồng Niên” nhận được nhiều nhận xét tích cực từ netizen xứ Trung.

Dương Tử ngày càng chú trọng style thảm đỏ, mỗi lần xuất hiện là một phong cách khác biệt – Ảnh: Internet

Được biết, mẫu váy bồng công chúa của Dương Tử là thiết kế đến từ nhà mốt danh tiếng Gemy Maalouf. Có thể thấy, chiếc váy này vốn có chi tiết xẻ ngực đầy táo bạo nhưng stylist đã kỳ công sửa lại phần cổ để tránh gợi cảm quá đà cho nữ diễn viên “Cá mực hầm mật”.

Stylist đã chỉnh sửa lại phần váy để tránh gợi cảm quá đà - Ảnh: Internet

Đường may kém tinh tế của chiếc váy đã khiến Dương Tử bị hiểu lầm là ‘lộ hàng’ – Ảnh: Internet

Diện váy xẻ sâu khoe ngực táo bạo, Dương Tử để lại hình ảnh kém đẹp vì váy áo phản chủ - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, chi tiết bất thường trên chiếc váy lại khiến Dương Tử bị hiểu nhầm là lộ điểm nhạy cảm. Theo đó, đường may dọc 2 bên ngực của mẫu váy này bị gồ cao, dễ khiến nhiều người lầm tưởng Dương Tử đang “thả rông”. Dẫu vậy, nhiều người vẫn cho rằng cô nàng rất phù hợp với phong cách trưởng thành, quyến rũ.