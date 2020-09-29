Dự lễ khai máy phim mới, Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba lộ nhan sắc thật qua ảnh chưa chỉnh sửa

Sau bao tháng ngày chờ đợi, cuối cùng lễ khai máy “Em là niềm kiêu hãnh của anh” cũng đã chính thức diễn ra. Ngay lập tức, cặp đôi nam nữ chính Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba đã gây bão mạng xã hội Weibo.

Đây cũng là điều dễ hiểu khi một người là nam thần nổi tiếng nhất nhì xứ Trung, một người là mỹ nhân đình đám làng giải trí. Có thể nói, sự kết hợp của cả hai đã khiến sự kiện ngày hôm nay bùng nổ visual dữ dội, khiến fandom 2 nhà cùng netizen xôn xao bàn tán.