Dự lễ khai máy phim mới, Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba lộ nhan sắc thật qua ảnh chưa chỉnh sửa

Những hình ảnh trong buổi khai máy dự án phim truyền hình “Em là niềm kiêu hãnh của anh” với sự tham gia của Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba đang gây sốt mạng xã hội.
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Sau bao tháng ngày chờ đợi, cuối cùng lễ khai máy “Em là niềm kiêu hãnh của anh” cũng đã chính thức diễn ra. Ngay lập tức, cặp đôi nam nữ chính Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba đã gây bão mạng xã hội Weibo.
Đây cũng là điều dễ hiểu khi một người là nam thần nổi tiếng nhất nhì xứ Trung, một người là mỹ nhân đình đám làng giải trí. Có thể nói, sự kết hợp của cả hai đã khiến sự kiện ngày hôm nay bùng nổ visual dữ dội, khiến fandom 2 nhà cùng netizen xôn xao bàn tán.
Qua loạt khoảnh khắc được truyền thông đăng tải, Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt cùng diện trang phục giản dị. Trong khi Dương Dương có phần rắn rỏi, phong trần thì “mỹ nhân Tân Cương” lại dịu dàng, đáng yêu. Khi đứng cạnh bạn diễn, Địch Lệ Nhiệt Ba còn có phần ngượng ngùng và e ấp.
Dù những bức ảnh trên đều chưa qua chỉnh sửa nhưng nhan sắc của “Vu Đồ” và “Kiều Tinh Tinh” chẳng những không bị dìm hàng mà còn vô cùng nổi bật khiến Cnet trụy tim.
"Em là niềm kiêu hãnh" được chuyển thể từ bộ truyện cùng tên nổi tiếng của Cố Mạn, kể về mối lương duyên của Vu Đồ (Dương Dương) và Kiều Tinh Tinh (Địch Lệ Nhiệt Ba).