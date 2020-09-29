Những tình tiết vô lý trong phim cổ trang Hoa ngữ nhiều người vẫn tin sái cổ, xem đến cái cuối mà không nhịn được cười

Tuy nhiên, nhiều năm qua các nhà sản xuất thường đưa những tình tiết phi thực tế vào tác phẩm của mình khiến mạch phim dễ đoán và nhàm chán. Dưới đây là một số chi tiết vô lý thường gặp trong các bộ phim Hoa ngữ :

Phim cổ trang Hoa ngữ chính là “món ăn” tuy không mới lạ nhưng vẫn được khán giả đón nhận nhờ nội dung hấp dẫn, tình tiết ly kỳ và ngoại hình lung linh của dàn diễn viên.

Trong “Chân Hoàn truyện”, để xác định huyết thống, các nhân vật đã lấy máu ở đầu ngón tay cùng nhỏ vào một bát nước. Nếu máu hòa trộn vào nhau thì là người thân ruột thịt. Tình huống vô lý này xuất hiện nhan nhản trong nhiều bộ phim khiến khán giả lắc đầu ngao ngán.

Cách xác định huyết thống trong phim cổ trang - Ảnh: Internet

Nữ cải nam trang không bị phát hiện

Nữ cải nam trang là đặc sản trong nhiều bộ phim hoa ngữ. Nhân vật giữ nguyên mặt hoa da phấn, giọng nói tông cao nhưng chỉ cần búi tóc gọn gàng hoặc cột tóc đuôi ngựa rồi khoác y phục nam nhân là sẽ chẳng ai nhận ra.

Dù vóc dáng, giọng nói giữa nam và nữ khác biệt nhưng trong phim, các nhân vật hầu như không thể phân biệt được nữ giả nam – Ảnh: Internet

Rơi xuống vực gặp được cao nhân

Hầu hết những cảnh phim nhân vật chính bị rơi xuống vách núi thì không những bình an vô sự mà còn gặp được cao nhân đắc đạo hoặc tìm được bí kíp võ công thượng thừa để tu luyện.

Dù tình tiết vô lý này có thể giúp phim trở nên kịch tính, hấp dẫn hơn nhưng nếu lạm dụng sẽ khiến khán giả nhàm chán.

Rơi xuống vực sâu nhưng không chết là tình tiết vô lý nhất khiến khán giả phải bật cười - Ảnh: Internet

Nhân vật chính gặp chuyện buồn là trời đổ mưa

Trong những bộ phim cổ trang điển hình của màn ảnh Hoa ngữ, nếu các nhân vật gặp phải biến cố lớn thì dù trước đó trời có nắng chang chang cũng sẽ mưa giông, bão táp tầm tã.

Có thêm màn mưa thì cảnh phim mới bi lụy hơn - Ảnh: Internet

Che mặt bằng vải mỏng

Để giấu đi thân phận, các mỹ nhân thường buộc khăn hoặc dùng mạng che mặt để người khác không nhận ra. Tuy nhiên, điều đáng nói là chất liệu của tấm vải mỏng manh đến mức “che cũng như không”.

Thuật 'ẩn thân' của các mỹ nhân - Ảnh: Internet

Vậy nhưng, những nhân vật khác trong phim không thể nào nhận ra, lúc nào cũng tò mò muốn chiêm ngưỡng nhan sắc của người đẹp bí ẩn.