Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh từng thể hiện sự ghen tuông ngay trên sóng truyền hình trong thời gian vướng tin đồn hẹn hò với Trần Hiểu.
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Trước khi kết hôn với Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh từng được cho là có mối quan hệ tình cảm với Trần Hiểu. Mối tình của cặp đôi tốn không ít giấy mực của báo giới nhưng người trong cuộc nhất quyết không chịu thừa nhận.
Tuy nhiên, dù không công khai hẹn hò với Trần Hiểu nhưng Triệu Lệ Dĩnh lại có màn “đánh ghen” dằn mặt một mỹ nhân khác ngay trên sóng truyền hình. Cụ thể, cách đây 7 năm, cặp đôi cùng tham gia một show truyền hình mang tên “Nam trái nữ phải”. Theo đó, cả hai nhận được thử thách gọi điện cho một người bạn thân khác giới, sau đó mời họ đi ăn. Ngay lập tức, Trần Hiểu đã gọi cho Viên San San.
Trong khi Trần Hiểu và San San trò chuyện vui vẻ thì Triệu Lệ Dĩnh lại lộ vẻ khó chịu, ấm ức. Sau đó, vì không hề biết Trần Hiểu đang quay show, càng không rõ Triệu Lệ Dĩnh đang ở cạnh, Viên San San đã đùa rằng: “Dạo này anh càng ngày càng đẹp trai. Không được, đừng gặp nhau, nếu mà gặp em sẽ thích anh mất”.
Câu nói nặng mùi “thả thính” của mỹ nhân họ Viên đã khiến cả hội trường ồ lên thích thú. Đúng lúc này, Triệu Lệ Dĩnh đột ngột chen ngang: “San San, mình là Triệu Lệ Dĩnh đây”. MC của show đã vô cùng sốc trước màn “đánh ghen” công khai của nàng “Sở Kiều” khi thấy mọi chuyện ngày càng quá đà.
Viên San San ở đầu dây bên kia bối rối, không nói nên lời khiến Trần Hiểu phải nói đỡ: “À đúng rồi, anh đang ở bên cạnh Triệu Lệ Dĩnh, có gì sẽ gọi cho em sau”.
Được biết, theo quy định của chương trình, người khác sẽ không được quyền nói chen ngang vào cuộc trò chuyện của đối phương. MC Lý Tương sau đó đã quay ra hỏi Triệu Lệ Dĩnh lý do cho hành động vừa rồi, lúc này người đẹp tỏ vẻ ngượng ngùng, che mặt và nói: “Vì em quen San San mà, em chỉ muốn chào hỏi cô ấy thôi”.
Hiện tại, Trần Hiểu đã kết hôn và có cuộc sống hạnh phúc bên nữ diễn viên Trần Nghiên Hy. Trong khi đó, Triệu Lệ Dĩnh cũng đã êm ấm bên Phùng Thiệu Phong.