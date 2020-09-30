Loạt khoảnh khắc ‘bóc trần’ nhan sắc của dàn mỹ nhân Hoa ngữ: Dương Tử xinh đẹp, Khổng Tuyết Nhi chiếm trọn spotlight

Mới đây, clip hậu trường quay cận cảnh nhan sắc thật của dàn ngôi sao tham gia Lễ trao giải Kim Kê Bách Hoa lần thứ 35 đã được chia sẻ lên mạng xã hội. Cùng xuất hiện tại một sự kiện, nhan sắc của những người đẹp đình đám Cbiz như Dương Tử, Khổng Tuyết Nhi, Phó Tinh, Châu Đông Vũ... ngay lập tức được đặt lên bàn cân so sánh.

Dương Tử gây ấn tượng khi diện váy vàng công chúa nổi bật khoe vòng 1 căng đầy. Ở bức ảnh chụp cận mặt, cô nàng vẫn vô cùng xinh đẹp và đáng yêu – Ảnh: Internet