Loạt khoảnh khắc ‘bóc trần’ nhan sắc của dàn mỹ nhân Hoa ngữ: Dương Tử xinh đẹp, Khổng Tuyết Nhi chiếm trọn spotlight

Sao quốc tế 30/09/2020 17:33

Đọ sắc tại sự kiện Kim Kê Bách Hoa, dàn mỹ nhân Hoa ngữ như Dương Tử, Châu Đông Vũ, Phó Tinh… có thực sự lung linh qua ảnh không chỉnh sửa.

Mới đây, clip hậu trường quay cận cảnh nhan sắc thật của dàn ngôi sao tham gia Lễ trao giải Kim Kê Bách Hoa lần thứ 35 đã được chia sẻ lên mạng xã hội. Cùng xuất hiện tại một sự kiện, nhan sắc của những người đẹp đình đám Cbiz như Dương Tử, Khổng Tuyết Nhi, Phó Tinh, Châu Đông Vũ... ngay lập tức được đặt lên bàn cân so sánh.

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Dương Tử gây ấn tượng khi diện váy vàng công chúa nổi bật khoe vòng 1 căng đầy. Ở bức ảnh chụp cận mặt, cô nàng vẫn vô cùng xinh đẹp và đáng yêu – Ảnh: Internet

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Châu Đông Vũ với những nét đẹp điện ảnh thu hút người nhìn. Nhiều người nhận xét gương mặt nữ diễn viên rất thanh tú – Ảnh: Internet

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Mỹ nhân Khổng Tuyết Nhi chiếm spotlight nhờ nhan sắc xinh đẹp như búp bê. Cô khiến ai nấy đều phải ‘đỏ mắt’ ghen tỵ vì gương mặt nhỏ nhắn, sống mũi cao cùng đôi mắt tròn long lanh – Ảnh: Internet

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Khoảnh khắc này của Triệu Tiểu Đường khiến cô trở nên kém sắc hơn – Ảnh: Internet

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Nhậm Mẫn - mỹ nhân từng gây sốt với vai diễn trong ‘Bi thương ngược dòng thành sông’ có phần già dặn hơn thường ngày – Ảnh: Internet

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Nữ diễn viên trẻ Đặng Ân Hy sở hữu nhan sắc nổi bật dù chỉ mới 15 tuổi - Ảnh: Internet

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Phó Tinh của Rocket Girls toát ra thần thái đầy cao lãnh, sang chảnh trong đoạn clip và nhận được nhiều lời khen ngợi từ netizen xứ Trung – Ảnh: Internet

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Lý Nhất Đồng tươi tắn và rạng rỡ trong clip hậu trường – Ảnh: Internet

Có thể nói, qua những hình ảnh chưa chỉnh sửa trên, dàn mỹ nhân Hoa ngữ không bị “dìm hàng” quá thậm tệ.

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Từ khóa:   diễn viên Dương Tử nhan sắc Dương Tử Châu Đông Vũ

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