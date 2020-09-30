Loạt khoảnh khắc ‘bóc trần’ nhan sắc của dàn mỹ nhân Hoa ngữ: Dương Tử xinh đẹp, Khổng Tuyết Nhi chiếm trọn spotlight

Đọ sắc tại sự kiện Kim Kê Bách Hoa, dàn mỹ nhân Hoa ngữ như Dương Tử, Châu Đông Vũ, Phó Tinh… có thực sự lung linh qua ảnh không chỉnh sửa.
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Mới đây, clip hậu trường quay cận cảnh nhan sắc thật của dàn ngôi sao tham gia Lễ trao giải Kim Kê Bách Hoa lần thứ 35 đã được chia sẻ lên mạng xã hội. Cùng xuất hiện tại một sự kiện, nhan sắc của những người đẹp đình đám Cbiz như Dương Tử, Khổng Tuyết Nhi, Phó Tinh, Châu Đông Vũ... ngay lập tức được đặt lên bàn cân so sánh.
Có thể nói, qua những hình ảnh chưa chỉnh sửa trên, dàn mỹ nhân Hoa ngữ không bị “dìm hàng” quá thậm tệ.